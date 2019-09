Boxe | Deontay Wilder sfiderà di nuovo Luis Ortiz il 23 novembre a Las Vegas per la corona

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) E’ stata annunciata in via definitiva la data del match di rivincita traper il titolo mondiale WBC dei pesi massimi. Il trentatreenne dell’Alabama e il cubano si sfideranno diil 23a Las. Si tratta, in particolare, di una rivincita dell’incontro che si è tenuto al Barclays Center di New York il 3 marzo 2018, e che ha visto uscire vincitoreper KOT al decimo round. Da allora, “The Bronze Bomber” ha riportato il risultato di parità contro il britannico Tyson Fury e ha sconfitto nella prima ripresa il connazionale Dominic Breazeale lo scorso 18 maggio., invece, ha proseguito il suo cammino con tre vittorie, di cui due per KOT e una per decisione unanime dei giudici.ha aggiornato il proprio record a 41-1-0, con 40 dei suoi successi giunti per KO e uno, quello con il canadese Bermane ...

