Box Office USA 29 settembre | Il Piccolo Yeti supera Downton Abbey

Box Office Italiano weekend 20 settembre 2019 - Chiara Ferragni Unposted record di 1 - 6 milioni - “Tutta un’altra vita” fa ancora il pienone : Box Office Italiano, weekend 20 settembre 2019, Ferragni tocca 1.600.000, altro mezzo milione di incassi per "Tutta un'altra vita" Enrico Brignano fa ancora il pienone per la seconda settimana ...

C’era una volta a Hollywood - il film di Quentin Tarantino è domina il Box Office italiano : C’era una volta a... Hollywood, il film di Quentin Tarantino, lettera d’amore alla mecca del cinema ambientata nel 1969, quando la strage di Charles Manson in cui morì fra l’altro Sharon Tate cambiò tutto, domina il box office italiano del weekend con 4 milioni 541 mila euro e un totale di 5 milioni 412 mila in 5 giorni. Il film con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt protagonisti con Margot Robbie è programmato ...

Chiara Ferragni – Unposted : trionfo al Box Office : Nelle sale solo martedì, mercoledì e giovedì è il film evento più visto di sempre in Italia. 17, 18, 19 settembre: tre giorni di fuoco per l’evento cinematografico Chiara Ferragni – Unposted il docufilm che indaga il fenomeno Ferragni diretto da Elisa Amoruso e presentato all’ultima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. 1.601.499 euro di incasso totale in 393 sale. Più di 160 mila spettatori in tre giorni. Una media copie che si è ...

Tre giorni di trionfo al Box Office e record d’incassi per Chiara Ferragni – Unposted : Roma – 1.601.499 euro di incasso totale in 393 sale. Più di 160 mila spettatori in tre giorni. Una media copie che si è mantenuta sempre la più alta del box Office oscillando tra i 1.300 euro del primo giorno e i 1.508 di ieri, ultimo giorno di programmazione.Un fantastico passaparola e le cifre lo dicono Chiaramente: il film ha ripetuto nei tre giorni lo stesso incasso, un dato inusuale per questa tipologia di uscita evento. Un risultato ...

Chiara Ferragni e Quentin Tarantino - braccio di ferro al Boxoffice : C'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a ...

Box Office Italiano - Chiara Ferragni Unposted esordisce con € 513.550 e vola al primo posto. 51.300 biglietti in un solo giorno : Box Office Italia 17 settembre 2019: Chiara Ferragni Unposted al primo posto con €513.550 C’era da aspettarselo. Il fenomeno Chiara Ferragni colpisce anche al box Office. L’esordio di ...

Chiara Ferragni vola al Box Office : 50mila spettatori e mezzo milione di incassi in 24 ore per il docufilm : Oltre mezzo milione di euro in sole 24 ore. E per di più in un giorno lavorativo. Un debutto vincente per il film “Chiara Ferragni: unposted”. Il documentario sulla blogger e influencer italiana nel primo dei tre giorni di programmazione ha incassato 513.543 euro. Oltre 50mila persone sono accorse a vedere il film che racconta la vita dell’imprenditrice digitale di 32 anni.Questo risultato, assolutamente inedito per un ...

Box Office italiano 13 settembre - Tutta un’altra vita esordisce con € 533.000 - Mio Fratello rincorre i dinosauri miglior incasso della stagione - cresce Martin Eden : Box Office italiano 13 settembre 2019: Brignano il miglior esordio, Mio Fratello rincorre i dinosauri e Martin Eden superano il milione La stagione cinematografica estiva giunge al termine e il cinema italiano ha già un vincitore: Mio Fratello rincorre i dinosauri. Il film di Stefano Cipani, in anteprima a ...

Box Office Italia 15 settembre - It Capitolo Due e Il Re Leone ancora in testa : Box Office Italia 15 settembre It- Capitolo 2 e Il Re Leone controllano il botteghino Italiano Non si schiodano le prime due posizioni con It Capitolo 2 e Il Re Leone entrambi sopra il milione di spettatori. Il Re Leone è ormai arrivato a oltre 35 milioni di euro, sesto incasso di sempre del cinema Italiano, un successo davvero incredibile per un film non originale. Terzo posto per Enrico Brignano con Tutta un’altra vita con poco più di ...

Box Office USA 15 settembre - in testa IT Capitolo Due - ottimo risultato per JLo con Hustlers : Box Office USA 15 settembre 153 milioni per IT – Capitolo Due bene Hustlers Box Office USA 15 settembre – Record per STX con 33 milioni di dollari con Hustlers con Jennifer Lopez protagonista. Primo però ancora It Capitolo Due che guadagna altri 40 milioni per un totale di 150 milioni. Hustlers ha conquistato i social media con 432 milioni di interazioni una cifra incredibile per un film drammatico. Sul fronte dei film d’autore ...