BMX | Coppa del Mondo 2019 | Molina e Smulders trionfano in gara-1

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) Nel weekend in Argentina a Santiago del Estero sta andando in scena l’ultima tappa delladeldi BMX. Nella notte fra sabato e domenica sono andate in scena le prime di due corse riservate ai professionisti, decisive anche nell’assegnare il vincitore della classifica totale finale. I successi parziali sono andati al padrone di casa l’argentino Gonzaloe alla olandese Laura. Il primo, vale a dire, è riuscito ad avere la meglio in un’emozionante finale vinta però con un margine di tutto rispetto sul secondo, l’ecuadoregno Alfredo Campo. Ben più emozionante è stata la sfida proprio per le posizione di rincalzo dove il sopracitato campo ha avuto la meglio solo al photofinish sul francese Romain Mathieu. Completano le altre posizioni nella finale l’olandese Twan Van Gendt, seguito dal colombiano Carlos Alberto ...