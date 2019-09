Big Pharma controlla medici ed enti sanitari Ai pazienti va garantita totale trasparenza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) L’allarme lanciato dall’Ema, l’Agenzia Europea del Farmaco, per il rischio che alcuni farmaci possano contenere sostanza potenzialmente cancerogene, ripropone ancora una volta al centro del dibattito pubblico, il complesso rapporto tra le multinazionali del farmaco e le istituzionie. Nelle stesse ore giungeva la notizia che in Italia in un anno, nel 2018 sul 2017, la spesa per i farmaci oncologici è aumentata di 659 milioni: oggi un ciclo di terapia con i nuovinali antitumorali può arrivare a costare 100.000 euro. Tale prezzo non ha alcun rapporto reale con il costo di produzione e ricerca delle sostanze immesse sul mercato. Quest fatti, tra loro differ, evidenziano l’enorme potere e libertà d’azione che ha Big. Una forza che più di una volta è stata utilizzata per corrompere personaggi politici e dirigministeriali in tutto il mondo, compresi gli esperti ...

disinformatico : E se il movimento anti #5G fosse un piano di Big Pharma per farci tenere il 4G, che irradia di più del 5G, e farci… - brazof666 : RT @Juglans__: 'Io sperimentavo la #cannabis per curare una depressione che mi affligge da due anni, da quando io e la mia compagna abbiamo… - bulide3 : RT @Juglans__: 'Io sperimentavo la #cannabis per curare una depressione che mi affligge da due anni, da quando io e la mia compagna abbiamo… -