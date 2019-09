Biagio D' Anelli vs Giorgio Tambellini | il faccia a faccia ' Ti aspetto | parliamo

Jessica Mazzoli e Biagio D'Anelli stanno assieme (foto) : Jessica Mazzoli , dopo i problemi di salute che, qualche mese fa, l'hanno vista costretta a ritirarsi dal 'Grande Fratello', sembra aver ritrovato la serenità sentimentale accanto a Biagio D'Anelli . La cantante, legata, per qualche anno, a Morgan (da cui ha avuto la figlia Lara), ha trascorso, qualche giorno, nei posti del neo fidanzato, a stretto contatto con la natura ed il mondo dei cavalli come testimoniano alcuni scatti su Instagram. ...

