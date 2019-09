Berlusconi centrodestra? Senza di noi incapaci di vincere e governare

Centrodestra : Brunetta - ‘incontro Berlusconi- Salvini sia nuovo inizio’ : Roma, 14 set. (AdnKronos) – ‘Lo ricordo agli amici di Fratelli d’Italia e Lega, Giorgia Meloni e Matteo Salvini: le coalizioni si costruiscono sui valori, i programmi, le piattaforme comuni, con discussioni allo stesso tavolo, con pari dignità, mettendo sul piatto tutti i temi e gli argomenti di breve, medio e lungo periodo. Non si procede per strappi e fughe in avanti, per prese di posizione unilaterali, come è successo, ...

Salvini vede Berlusconi e lancia una nuova idea di centrodestra : "Fronte comune" contro il governo Conte II, opposizione coordinata e alleanza rinnovata in tutte le prossime scadenze elettorali regionali. Ma soprattutto obiettivo di battaglia comune contro ogni ipotesi di modifica della legge elettorale che "favorisca l'inciucio" post voto tra i partiti. E quindi contro il proporzionale. È l'esito del faccia a faccia di riavvicinamento tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, il primo dopo l'incontro saltato ...

Centrodestra - summit Berlusconi-Salvini : 15.15 Incontro a Milano tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. La riunione era stata preannunciata dallo stesso leader della Lega durante la manifestazione di lunedì a Milano contro il governo. Al centro del faccia a faccia, a quanto si apprende, il tavolo di coordinamento delle opposizioni. Si parlerà anche delle prossime Regionali in Umbria dove il Centrodestra si presenterà unito nel sostenere Donatella Tesei. Berlusconi andrà in Umbria a ...

Berlusconi a Salvini e Meloni : un tavolo comune per il Centrodestra : Berlusconi a Salvini e Meloni: un tavolo comune per il Centrodestra."La coalizione di Centrodestra l'ho fondata io, è l'unica che può vincere

Berlusconi - espresso a Conte dissenso per aberrazione in atto. E rilancia il centrodestra : "Abbiamo manifestato al presidente incaricato il nostro doveroso rispetto istituzionale. Naturalmente gli abbiamo espresso il nostro dissenso per l'aberrazione politica che si sta mettendo in atto, fragile e del tutto inadatta a risolvere i problemi del Paese". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine dell'incontro alla Camera con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. "Durante questa crisi di governo - ...

Centrodestra : Berlusconi - ‘da ricostruire - rilanciare e rafforzare’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “Il Centrodestra è saldamente ancorato all’Europa e all’Occidente. Oggi dobbiamo ricostruire, rilanciare, rafforzare quel Centrodestra nel quale avevano piena cittadinanza le idee della destra democratica e del federalismo, ma che non era unicamente un’alleanza di sovranisti e di populisti. Solo Forza Italia può rifondare quel Centrodestra, può essere l’anima, il centro ...

Silvio Berlusconi prende le distanze da Matteo Salvini : "Bisogna ricostruire un centrodestra democratico" : "Continuiamo a credere che solo il centrodestra vero e nuovo rappresenterebbe la vera maggioranza degli italiani, con idee, programmi e persone per condurre il Paese fuori dalla crisi". Silvio Berlusconi, al termine dell'incontro a Montecitorio con il premier incaricato Giuseppe Conte, parla con i g

Consultazioni e piazza - centrodestra diviso. Berlusconi da Conte : Il centrodestra si spacca. La piazza e le Consultazioni dividono la coalizione: i sovranisti da una parte, Forza Italia dall’altra. La prima rappresentazione plastica di questa frattura sta nella mossa dei leader di Lega e Fratelli d’Italia che hanno scelto di disertare l’incontro con il premier incaricato, Giuseppe Conte, in occasione delle Consultazioni, per l’appunto, richieste dallo stesso ex “avvocato del popolo” per tentare di partorire il ...

Crisi - Berlusconi al Quirinale : “Forza Italia di nuovo leader del centrodestra - lontano da ingenuità sovraniste e tentazioni populiste” : “Abbiamo illustrato tutta la nostra preoccupazione per il pericoloso scenario che si va delineando: il capo dello Stato lo sta affrontando con l’equilibrio e la saggezza che gli abbiamo sempre riconosciuto”. Lo dice il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Quella che sta nascendo tra M5s e Pd è una soluzione politicamente sbagliata, ...

Nuovi equilibri nel centrodestra : Salvini scivola - Berlusconi risorge : Silvio Berlusconi ritorna sulla scena politica in seguito alla crisi di governo determinata dal suo alleato Matteo Salvini. Molti sostenitori della Lega non hanno apprezzato la mancanza di chiarezza del proprio leader, il quale ha sfiduciato il governo e, subito dopo, quasi pentito, ha ritirato la sfiducia e, addirittura, ha chiesto a Luigi Di Maio nuovamente l'alleanza purché venissero rispettate alcune condizioni. Infine, l'uso improprio del ...

Berlusconi : “Fuori dalla crisi con un centrodestra senza sovranismi” : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Avevamo salutato la rottura dell’ Lega-Cinque Stelle con favore, come premessa a un ritorno, in Parlamento o attraverso le urne elettorali, alla naturale maggioranza di centro-destra che sola potrebbe far uscire il Paese dalla crisi, realizzare un moderno programma liberale, tagliando le spese e le tasse, riformando le istituzioni, garantendo la libertà dei cittadini”. Si legge in una ...

Berlusconi : “Fuori dalla crisi con un centrodestra senza sovranismi” : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Avevamo salutato la rottura dell’ Lega-Cinque Stelle con favore, come premessa a un ritorno, in Parlamento o attraverso le urne elettorali, alla naturale maggioranza di centro-destra che sola potrebbe far uscire il Paese dalla crisi, realizzare un moderno programma liberale, tagliando le spese e le tasse, riformando le istituzioni, garantendo la libertà dei cittadini”. Si legge in una ...

Salvini lancia l'ultimo appello ma Di Maio lo gela : «Sleale». Berlusconi : «Centrodestra o voto» : Nello studio alla vetrata del Quirinale cala il sipario sul dialogo tra Lega e Cinque Stelle e tramonta definitivamente un'eventuale risurrezione di quella che fu la maggioranza gialloverde....

Consultazioni - Berlusconi : "Governo di centrodestra o voto" : Silvio Berlusconi non usa mezzi termini al termine delle Consultazioni con il presidente Sergio Mattarella. Al termine dell’incontro della delegazione di Forza Italia con il capo dello Stato, l’ex premier ha definito “pericoloso” un eventuale nuovo esecutivo composto da una maggioranza sbilanciata a sinistra. "Proponiamo il modello di centrodestra che amministra positivamente da 25 anni nelle amministrazioni locali", ha aggiunto Berlusconi. ...