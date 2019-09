Basket | Serie A 2019-2020 | Milano | altro colpo straordinario Arriva Luis Scola!

Basket - Serie A 2019-20 : Milano altro colpo straordinario - arriva Luis Scola! : La sensazione che quest’anno l’Olimpia Milano volesse fare le cose veramente sul serio la si aveva già dall’inizio dell’estate, ma ora si può iniziare davvero a sognare. La società lombarda ha infatti ufficializzato l’arrivo dell’argentino Luis Scola, giocatore duttile sia a centro area che nel ruolo da quattro. Una stella che affiancherà lo spagnolo Sergio Rodriguez in una squadra dalle molteplici ...

Serie A Basket – Pesante tonfo casalingo per l’Olimpia Milano - Brescia si impone 65-73 al Mediolanum Forum : Prima gara in casa della stagione e prima sconfitta per la formazione di Ettore Messina, che cede alla Germani Brescia con il risultato di 65-73 Sconfitta sorprendente per l’Olimpia Milano nella seconda giornata del campionato di Serie A di Basket, la squadra di Ettore Messina cede inaspettatamente alla Germani Brescia che sbanca così il Mediolanum Forum con il risultato di 65-73. Una partita emozionante fino dai primi minuti di ...

Trento vince l'anticipo della seconda giornata–La preview della seconda giornata di Serie A 2019/20–Il palinsesto tv per la seconda giornata di basket italiano–I risultati della prima giornata: bene le big Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match valido per la seconda giornata di Serie A 2019/20 di basket maschile tra Banco di Sardegna Sassari e

Presentazione della giornata – Orari, programma, tv e streaming della giornata Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Brescia, seconda giornata della Serie A di basket 2019-2020. Pochissime ore di riposo e la massima Serie di basket italiana torna già in campo: un doppio turno ravvicinato che potrebbe mettere in seria difficoltà chi non sarà pronto a

Serie A Basket – La Dolomiti Energia Trentino batte Reggio Emilia : una notte da capolista solitaria : La Dolomiti Energia Trentino da solo in vetta alla classifica: Reggio Emilia ko nell’anticipo della seconda giornata Sorride la Dolomiti Energia Trentino: nell’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, iniziato pochi giorni fa con un turno infrasettimanale, le aquile si sono imposte 86-76 sulla Grissin Bon Reggio Emilia. La Dolomiti Energia Trentino si porta dunque a 4 punti e, grazie al bottino pieno, si porta ...

Basket - 2a giornata Serie A 2019-2020 : Trento espugna Reggio Emilia nell’anticipo : Nell’anticipo della seconda giornata della Serie A di Basket, grazie ad uno strepitoso ultimo quarto, la Dolomiti Energia Trento espugna il campo della Grissin Bon Reggio Emilia per 84-76. I trentini si portano in testa alla classifica, mentre per la squadra di coach Buscaglia, che oggi allenava contro il suo passato, è ancora rimandata la prima vittoria. Una serata particolare per Maurizio Buscaglia, che ha lasciato Trento proprio ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 2a giornata : Venezia alla prova Fortitudo Bologna - Milano in casa contro Brescia : Sono passati da poco gli echi della prima giornata della Serie A 2019-2020, in un’anomala partenza infrasettimanale, ed è già tempo di pensare al primo vero weekend di campionato, con il secondo turno di scena tra sabato e domenica. Andiamo a scoprire che cosa ci attende nelle otto partite in arrivo. GRISSIN BON REGGIO EMILIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (Sabato 28 settembre, ore 20:30) Anticipo al sabato per l’esordio casalingo della ...

Calendario Serie A Basket : orari seconda giornata - programma - tv e streaming. Il palinsesto RAI ed Eurosport : Neanche 48 ore di riposo e la massima Serie di basket italiana torna già in campo. Infatti, da domani sera inizierà la seconda giornata della Serie A di basket 2019. Un doppio turno ravvicinato che potrebbe mettere in seria difficoltà chi non sarà pronto a livello fisico. Questa, però, per le squadre vincenti nel primo turno sarà l’occasione per allungare la loro corsa, mentre per chi ancora non ha trovato la via del successo la ...

Basket - Serie A 2019-2020 - prima giornata : Cantù espugna Brindisi - vincono Milano e Sassari - Venezia si salva nel finale : Arriva la prima grande sorpresa della Serie A 2019-2020 nel quartetto di incontri di questa sera: Cantù esordisce espugnando il campo di Brindisi, che dunque stecca l’esordio al PalaPentassuglia. Brividi anche per Venezia, che solo nel finale si salva contro Trieste, mentre vincono con maggior tranquillità Milano e Sassari in quella che si può a ragione definire la notte delle squadre in trasferta. Andiamo a vedere tutto questo nel ...