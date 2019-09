Barbara d’Urso difende Mara Venier a Domenica Live

Rosa Perrotta : Barbara d’Urso le fa una proposta a Domenica Live : Domenica Live: Rosa Perrotta riceve una proposta da Barbara d’Urso Rosa Perrotta non si sarebbe mai aspettata di ricevere una proposta da Barbara d’Urso durante la sua ospitata negli studi di Domenica Live. La bella presentatrice partenopea ha chiesto alla sua ospite se avesse piacere a prendere parte al nuovo torno di Domenica ALive. La sfida, come i fedeli fan di Barbara d’Urso ricorderanno bene, consiste nel vedere i volti ...

Fabrizio Corona contro Barbara d’Urso : “Non ho autorizzato le mie immagini dal carcere”. E si riserva “ogni azione a tutela dei suoi diritti” : Le immagini della partita di calcetto in carcere mandate in onda durante la puntata di Live-Non è la D’Urso di domenica 22 settembre, che ritraevano Fabrizio Corona, “hanno alterato lo stato psicofisico” del paparazzo. Per questo “lo stesso si riserva ogni azione a tutela dei suoi diritti in ogni sede nei confronti di tutti coloro che hanno determinato tale indebita divulgazione”. Così l’ex di Nina Moric, si ...

Pomeriggio 5 - Angela Cavagna denuncia Barbara d’Urso e l’ex marito Orlando Portento : «Calunnia - diffamazione…» : Angela Cavagna furiosa contro Pomeriggio 5. L’ex infermiera di Striscia la Notizia ha dato mandato ai suoi avvocati di sporgere denuncia contro la trasmissione Mediaset e la sua conduttrice Barbara D’Urso. Allo stesso modo ha denunciato l’ex marito Orlando Portento, “creatore” del Ticcheballacche, intervenuto durante lo show. L’annuncio è arrivato dalla stessa Cavagna tramite i social, Facebook e ...

“Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 29 settembre 2019. Ospiti e temi dei due programmi di Barbara D’Urso. : La domenica di Canale 5 è Live, con Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, è in video per oltre cinque ore con due trasmissioni. Da metà pomeriggio, precisamente dalle 17:25 alle 18:50 con Domenica Live, la sera dalle 21:30 e fino a notte inoltrata ossia verso l’1:30 con Live – Non è la D’Urso. Vediamo temi […] L'articolo “Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 29 settembre 2019. Ospiti e temi dei ...

Barbara d’Urso all’angolo : l’accusa è pesante. Si muovono gli avvocati : La showgirl Angela Cavagna, l’ex infermiera di ‘Striscia La Notizia’ tra gli anni Ottanta e Novanta, ha deciso di denunciare per “calunnia, diffamazione, danni morali e personali” l’ex marito Orlando Portento, il ‘creatore’ del Ticcheballacche, e i responsabili di ‘Pomeriggio 5’ in onda su Canale 5. Nel corso della puntata del 26 settembre del programma condotto da Barbara D’Urso Portento, sottolinea l’entourage della showgirl, ha diffuso ...

Barbara d’Urso : dopo Corona un altro vip si infuria con lei : Nuovi guai all’orizzonte per Barbara D’Urso dopo il post dell’avvocato di Fabrizio Corona. La conduttrice infatti ha scatenato l’ira di Angela Cavagna, ex showgirl che su Instagram si è detta pronta a sporgere denuncia. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando la D’Urso ha invitato nello studio di Pomeriggio Cinque, Orlando Portento, ex marito della Cavagna da cui si è separata dopo 23 anni d’amore per ...

Live : Barbara d’Urso svela cosa succede durante le sue interviste : Barbara d’Urso prima di Live svela: “Se mi annoio nelle interviste agisco” Barbara d’Urso ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Ora uscito nelle edicole. E in questa occasione il giornalista della rivista di gossip ha domandato alla conduttrice di Live Non è la d’Urso in che rapporti è con i suoi tantissimi fan. La donna, dopo aver dichiarato di avere con questi ultimi ...

Pomeriggio 5 - Orlando Portento sulla ex moglie Angela Cavagna : “Sta col cul* a mollo - è grassa. E’ una stron**”. E Barbara d’Urso si arrabbia : Orlando Portento, il “creatore” del Ticcheballacche, è stato ospite nel salotto di Pomeriggio 5. E la conversazione con la conduttrice e gli ospiti in studio non si è svolta proprio in modo tranquillo. Barbara D’Urso lo ha accolto in studio spiegando i motivi della sua presenza: stando alle dichiarazioni di Orlando, la ex moglie Angela Cavagna gli avrebbe tolto tutto e lui sarebbe costretto a vivere con poche centinaia di euro. ...

“Non arrivo a fine mese”. Il cantante lo ammette davanti a Barbara D’Urso : Per anni sulla cresta dell’onda. Per anni quella loro canzone ha riecheggiato nelle piazze di tutta Italia. Un po’ vintage, un po’ figli dei fiori all’italiana mai cresciuti. Nick Luciani, di quella band che si chiamava ‘Cugini di campagna’ era il leader carismatico. Era, perché da quando il gruppo si è sciolto per Nick Luciani le cose sono cambiare.\\Nick Luciani, però, nonostante abbia ammesso di aver attraversato un periodo “nero”, non si è ...

Barbara d’Urso Contro Orlando Portento : Ecco Cosa è Successo In Diretta! : Oggi a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha ospitato Orlando Portento che è l’ex di Angela Cavagna. Ma l’uomo è andato molto oltre il suo ruolo e ha scatenato l’ira della conduttrice. Ecco Cosa è Successo in Diretta! Pomeriggio 5 ha cavalcato un tema molto caro negli ultimi tempi a Barbara d’Urso. Quello dei Vip, o presunti tali, che hanno vissuto nell’oro ma ora si trovano in difficoltà economiche. Come Orlando ...

Orlando Portento contro l’ex Angela Cavagna : Barbara d’Urso lo zittisce : Pomeriggio 5, Orlando Portento contro l’ex moglie Angela Cavagna: Barbara d’Urso si fa di ghiaccio e lo zittisce in diretta A Pomeriggio 5 si parla di vip in miseria e arriva in studio il ciclone Orlando Portento, il celebre Triccheballacche della tv italiana. Il vulcanico conduttore ha attaccato l’ex moglie Angela Cavagna, lanciandole forti accuse […] L'articolo Orlando Portento contro l’ex Angela Cavagna: Barbara ...

Barbara d’Urso senza parole a Pomeriggio Cinque : “E’ impazzita!” : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso rimprovera Patrizia Groppelli in diretta Barbara d’Urso, ancora una volta, ha dovuto rimproverare Patrizia Groppelli durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio Cinque. L’opinionista della bella conduttrice partenopea ha dichiarato che la rovina della carriera cinematografica di Alvaro Vitali, in collegamento con Cologno, è stata Rocco Siffredi, affermando che l’attore dei film ...

Massimo Giletti : ecco cosa pensa di Pamela Prati e Barbara d’Urso : Massimo Giletti dopo la prima puntata di Non è l’Arena torna a parlare di Barbara d’Urso e Pamela Prati. ecco cosa pensa Domenica scorsa su La7 è iniziata la terza stagione di Non è l’Arena. Al timone come sempre c’è Massimo Giletti che nella prima puntata ha affrontato argomenti importanti e delicati. Per prima cosa […] L'articolo Massimo Giletti: ecco cosa pensa di Pamela Prati e Barbara d’Urso proviene da ...

Massimo Giletti e Barbara d’Urso non sono più amici? Parla lui : Barbara d’Urso, Massimo Giletti confessa: “Gli amici sono quelli con cui cresci” Il ‘caso Pamela Prati’ ha fatto scoppiare una polemica a distanza tra Massimo Giletti e Barbara d’Urso. Difatti il primo, da Non è l’Arena, ha criticato il modo in cui la conduttrice avrebbe trattato questo argomento nelle sue trasmissioni. Ma non è finita qua perchè Giletti anche in queste ore l’ha un po’ ...