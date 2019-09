Banca Carige chiuderà 45 filiali in Italia entro fine anno

Carige - la Banca gli ha bruciato i 10mila euro per i nipotini ma Manlio pensa a Genova : “Sono riusciti a sputtanarla. Mi dà fastidio da matti” : “Siamo riusciti a sputtanare Genova e questo mi dà fastidio da matti”. Manlio Morini sa di cosa parla. Quando ha comprato le azioni Carige, sembrava uno di quegli affaroni da non lasciarsi scappare. Andavano via “quelli della fondazione, di Berneschi” e lui, che aveva 10mila euro sul conto, ha seguito il consiglio del cassiere che gli ha proposto l’acquisto anche per “fiducia nei nuovi” soci, i ...

Carige salva : per il sistema Bancario italiano emergenza alle spalle : Con il salvataggio di Banca Carige, il sistema bancario italiano chiude una lunga fase di emergenza iniziata quattro anni fa con la crisi delle prime quattro banche (Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti, Cassa di Ferrara) che finirono nei meandri delle nuove regole europee su «burden sharing» e «bail in».

Carige - Genova salva la sua Banca. “Oggi ci guadagnano tutti. Azionisti - territorio e dipendenti” : “La ricapitalizzazione è approvata”. Si scioglie così tra il sollievo e gli applausi della sala l’assemblea straordinaria che ha levato per l’ennesima volta le castagne dal fuoco di Banca Carige approvando la ricapitalizzazione da 900 milioni di euro con il si del 91% dei presenti. “Oggi tutti ci guadagnano, questa è veramente una storia in cui tutti avevano da perdere e tanti hanno vinto”, commenta il ...

Carige - l’assalto dei piccoli azionisti all’assemblea che salverà o liquiderà per la Banca : C’è chi è venuto per cercare di capire, chi perché ha capito e non vuole mollare e chi vuole semplicemente esprimere tutta la sua rabbia per il tradimento di Carige. Ci sono i curiosi, gli attoniti, gli spaventati, gli arrabbiati. Clienti, azionisti e dipendenti. E’ una variegata folla quella che fin dal mattino ha preso d’assalto il Tower Airport Hotel di Genova nel giorno dell’assemblea che dovrà decidere se spegnere la ...