Balotelli in campo al San Paolo di Napoli con la figlia Pia in braccio FOTO

Balotelli in campo con la piccola Pia : Per Mario Balotelli questa non è una partita come le altre. Con Napoli l’attaccante del Brescia ha un legame fortissimo, come abbiamo scritto questa mattina. Legame rappresentato soprattutto dal fatto che, a Napoli, è nata e vive sua figlia Pia. E proprio in compagnia della piccola , Super Mario si è presentato in campo prima del fischio di inizio del match. Un’immagine ricca di significato e sentimenti che vi ...

Brescia - cinquina al Mantova in amichevole : Balotelli in campo un’ora - tanti applausi per lui : Brescia in campo questo pomeriggio a Mantova per un test amichevole. Gara conclusa sul risultati di 1-5 per le Rondinelle. Prima partita con i lombardi per Mario Balotelli, che ha giocato un’ora a buoni livelli. tanti applausi per lui, ma nessuna rete. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Altinier, le segnature di Semprini, Morosini (2), Tremolada (2). Balotelli schierato nel primo tempo nel tridente con Ayé e Spalek mentre ...