Avevano vinto 161 milioni alla lotteria | ora il divorzio dopo 38 anni di matrimonio

Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 29 settembre 2019) Colin e Christine Weir, ottofa, 161di sterline. Oggi,aver vissuto separati per un anno, il tribunale di Edimburgo ha concesso loro il38di. I due vivono a Largs, una piccola cittadina scozzese nella regione dell’Ayreshire, e sono diventati famosi per la conquista del jackpot più alto nella storia delle lotterie britche.una vita matrimoniale lunga 38e due figli, Colin e Christine (71 e 62già venduto da qualche tempo la loro villa per circa 3di sterline, annunciando un“amichevole”. Secondo quanto raccontato da un amico della famiglia al tabloid britco The Sun, la notizia della crisi del loro rapporto era nota già da mesi ai concittadini. Lo scorso aprile, i duescritto: «È con profondo rammarico che Chris e Colin Weir confermano ...

