Austria | trionfa Kurz | crolla l' ultradestra | Alleanza con Spoe o Verdi per governare

Elezioni Austria - proiezioni : trionfa Kurz (37%). Crolla l'ultradestra - Spoe al 23% : Elezioni Austria, risultati importanti dopo la chiusura dei seggi alle 17. Le prime proiezioni di Research Affairs dicono che i popolari di Sebastian Kurz, 33 anni, stravincono le Elezioni...

Elezioni Austria - proiezioni : trionfano i popolari di Kurz - crolla l'ultradestra - Spoe al 23% : Elezioni Austria, risultati importanti dopo la chiusura dei seggi alle 17. Le prime proiezioni di Research Affairs dicono che i popolari di Sebastian Kurz, 33 anni, stravincono le Elezioni...

Elezioni Austria - proiezioni : trionfa Kurz con il 37% dei voti. L’ultradestra crolla al 16 - 7% e resta dietro ai socialdemocratici. Verdi al 13% : Un trionfo ancora più largo del previsto: Sebastian Kurz stravince le Elezioni politiche in Austria. I popolari, stando alle prime proiezioni dopo la chiusura dei seggi, volano infatti al 37,1%. crolla L’ultradestra che viene stimata al 16,7%, Davanti arrivano quindi i socialdemocratici che confermano le aspettative dei sondaggi, raccogliendo il 22,5%. Alla fine l’Fpoe paga più del previsto lo scandalo Ibiza-gate. Dopo la debacle del 2017, ...

Elezioni Austria - le proiezioni : trionfano i popolari di Kurz. Crolla l'ultradestra : Elezioni Austria, risultati importanti dopo la chiusura dei seggi alle 17. Le prime proiezioni dicono che i popolari di Sebastian Kurz stravincono le Elezioni politiche. La Oevp vola infatti al...

Austria : trionfa Kurz - crolla l'ultradestra : In seconda posizione la Spoe al 22,5%, davanti ai populisti dell'Fpoe con il 16,7%, che risentono dello scandalo "Ibizagate"

Austria : Kurz trionfa - giù l'ultradestra : I popolari di Sebastian Kurz sono in testa alle elezioni legislative in Austria. E' quanto emerge dalle prime proiezioni dopo la chiusura dei seggi. L'Oevp vola infatti al 37,1%.l'ultradestra crolla del 10%, calano i socialdemocratici. La Spoe in seconda posizione al 22,5%,davanti ai populisti dell'Fpoe con il 16,7%, che risentono dello scandalo Ibiza-gate. Dopo la debacle del 2017 tornano in parlamento i Verdi (13,1%), mentre i liberali Neos ...

Beach volley - World Tour 2019 Vaduz e Miguel Pereira. Olanda e Austria trionfano in Liechtenstein - solo Brasile sulla sabbia di casa : Vaduz Si sono conclusi ieri due tornei 1 stella del World Tour che non vedevano coppie italiane presenti: a Vaduz in Liechtenstein e a Miguel Pereira in Brasile. A Vaduz trionfo Austriaco in campo maschile, La coppia Austriaca Kindl/Seiser ha conquistato il primo successo in carriera: al loro secondo torneo assieme gli Austriaci hanno sconfitto in finale di rimonta 2-1 (17-21, 21-19, 16-14) una delle coppie dell’infinito panorama russo, i ...