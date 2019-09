Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 30 settembre 2019) Fascino e sensualita', ma anche perseveranza e ambizione. Oggi compie 55 anni, l'dellanelche dagli esordi in passerella e' riuscita a sfondare neldel Cinema, prendendo parte a numerosi film di notevole successo internazionale. Nata a Citta' di Castello il 30 settembre 1964, fin da giovanissima inizia a lavorare come modella per pagarsi gli studi di giurisprudenza all'Universita' di Perugia, per poi lasciarla e dedicarsi completamente alla moda. Nel 1988, si trasferisce a Milano e lavora per la famosa Elite Model Management: l'anno successivo gia' sfila a Parigi e New York, per Dolce&Gabbana, Fendi e tanti altri apprezzati stilisti, guadagnandosi le copertine di Elle e Vogue. Appare anche sul calendario Pirelli, immortalata da Richard Avedon, e anche il calendario senza veli per il mensile Max riscuote un successo ...

ilfogliettone : Auguri Monica Bellucci, icona di bellezza italiana nel mondo - - stalby73 : Amleto Medici Nicola Vito Tommaso Barone Angelo Senatore Massimo Fasanaro Mimmo Amart Teresa Di Florio Monica Vetro… - MariaKostourou : @MonicaBissoBlu Novità straordinarie Monica,Auguri!!!!!?????? -