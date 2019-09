Atletica | Mondiali 2019 | l’Italia vuole sognare con Antonella Palmisano | medaglia nel

Eleonora Giorgi - medaglia di bronzo ai Mondiali di Atletica di Doha : medaglia per l'Italia nella 50 chilometri di marcia ai Mondiali di atletica di Doha: l'azzurra Eleonora Giorgi è terza nella gara più lunga. Doppietta cinese con l'oro a...

Atletica - Mondiali 2019 : Eleonora Giorgi medaglia di bronzo nella 50 km di marcia : Ai Mondiali di Atletica Doha, in Qatar, Eleonora Giorgi ha conquistato la prima medaglia per l'Italia: è giunta terza nella 50 km di marcia ottenendo il bronzo. La marciatrice brianzola ha chiuso la gara in 4h29'13 alle spalle delle cinesi Li Maocuo (argento in 4h26'40) e Liang Rui (oro in 4h23'26).Continua a leggere

Atletica - Mondiali 2019 : favorita Shelly-Ann Fraser-Pryce nei 100 metri. Occhio a Murielle Ahourè : Dopo lo spettacolo dei 100 metri maschili di ieri, oggi (29 settembre) tocca alle donne. Grande attesa in casa Giamaica con Shelly-Ann Fraser-Pryce grandissima favorita. Alte le aspettative anche per l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou. La prima ha chiuso con un ottimo 10.80 nelle batterie e la seconda solo cinque centesimi dietro. Molto verosimilmente la lotta per la vittoria sarà ristretta a queste due. Ovviamente entrambe, come tutte le ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (domenica 29 settembre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi domenica 29 settembre saranno impegnati solo 4 italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la terza giornata della rassegna iridata. Grande attesa per Antonella Palmisano che nella 20 km di marcia andrà a caccia di una medaglia dopo aver conquistato il bronzo due anni fa a Londra, la pugliese ha tutte le carte in regola per giocarsela e regalare gioie all’Italia. Nel tardo pomeriggio attesa per ...

Atletica - Mondiali 2019 oggi : programma - orari e tv di domenica 29 settembre. Il calendario completo : oggi domenica 29 settembre va in scena la terza giornata di gara dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, prosegue la rassegna iridata a Doha (Qatar). Si assegnano cinque titoli: la finale più attesa è quella dei 100 metri femminili con il duello tra le giamaicane Thompson e Fraser-Pryce, l’Italia punta tutto sulla 20 km di marcia femminile con Antonella Palmisano che deve difendere il bronzo conquistato due anni fa, si preannuncia una bella ...

Atletica - Mondiali 2019. Eleonora Giorgi : “Medaglia bellissima : sono sudata - non riesco a piangere. Mi veniva da vomitare ma ce l’ho fatta” : Eleonora Giorgi ha regalato la prima medaglia all’Italia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, l’azzurra ha conquistato il bronzo nella 50 km di marcia e ha così sbloccato la situazione a Doha (Qatar). Gara indimenticabile per la brianzola che ha difeso con le unghie e con i denti il piazzamento sul podio nonostante dei problemi di stomaco che l’hanno debilitata nella seconda parte di gara, non impedendole comunque di mettersi ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle dell’Italia (sabato 28 settembre). La tenacia di bronzo di Giorgi - Tortu da leggenda. Stecchi : un sogno chiamato record italiano : Arrivano le prime, grandi soddisfazioni per l’Italia dell’Atletica ai Mondiali di Doha. La medaglia porta la firma di Eleonora Giorgi, terza con tanta sofferenza, nella 50 km di marcia, la finale da leggenda è quella di Filippo Tortu nei 100: settimo e felice. Bene anche Stecchi, in finale nell’asta. FILIPPO Tortu 10: Molti degli atleti attualmente in attività non erano ancora nati quandi Pierfrancesco Pavoni all’Olimpico ...

Atletica - Mondiali 2019 : L’ITALIA SI SBLOCCA! Eleonora Giorgi in estasi - bronzo nella 50 km di marcia : prima medaglia azzurra : Arriva la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, Eleonora Giorgi ha conquistato un bellissimo bronzo nella 50 km di marcia che ha animato la notte di Doha. Nel caldo rovente che attanaglia la capitale del Qatar, l’azzurra si è letteralmente superata alla sua seconda gara in carriera sulla distanza più lunga dell’intero panorama atletico (a maggio aveva vinto in Coppa Europa) e ha ampiamente meritato ...

Atletica - Mondiali 2019 : Yusuke Suzuki vince la massacrante 50 km di marcia - sempre in testa da solo! : Un dominatore assoluto, in testa da solo dal primo all’ultimo chilometro, un gigante capace di primeggiare con una classe al di fuori dal comune, una prova di forza eccezionale nel caldo torrido della notte di Doha: questa è la sintesi della 50 km di marcia maschile dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, stravinta da un indemoniato Yusuke Suzuki. Il giapponese è scappato via fin dalle primissime battute, dopo 5 km aveva già 10 secondi di ...

