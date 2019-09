Atletica | Mondiali 2019 | le pagelle dell’Italia sabato 28 settembre La tenacia di

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) Arrivano le prime, grandi soddisfazioni per l’Italia dell’aidi Doha. La medaglia porta la firma di Eleonora Giorgi, terza con tanta sofferenza, nella 50 km di marcia, la finale da leggenda è quella di Filippo Tortu nei 100: settimo e felice. Bene anche Stecchi, in finale nell’asta. FILIPPO TORTU 10: Molti degli atleti attualmente in attività non erano ancora nati quandi Pierfrancesco Pavoni all’Olimpico si posò sui blocchi di partenza di una finale leggendaria dei 100 metri e lì rimase perchè un infortunio gli impedì di correre. Trentadue anni dopo Filippo Tortu ha regalato a tutti gli italiani, nessuno escluso, l’emozione di vedere una maglia azzurra nella finale dei 100 metri, uno degli eventi “globali” dell’anno, visto in ogni angolo della terra. Già così basta per far diventare Tortu uno degli atleti simbolo ...

angelomangiante : Prima giornata dei mondiali di atletica a Doha. Nei 5000 metri Busby crolla in pista per la fatica. Stremato. Dabò… - TgrSardegna : ??Uno straordinario Filippo Tortu centra la finale dei 100m. ai mondiali di Atletica leggera in corso a #Doha2019… - Eurosport_IT : È FINALE NEI 100 METRI!!! ???????? Era dal 1987 che un italiano non raggiungeva la finale mondiale! Era. Perché oggi c… -