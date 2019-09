Atletica | Mondiali 2019 | cambia l’orario di partenza della 20 km di marcia femminile

Atletica - Mondiali 2019 : Eleonora Giorgi e la consacrazione di bronzo - la 50 km di marcia non è olimpica. Il cammino dell’azzurra verso Tokyo 2020 : Un problema di stomaco, almeno tre crisi e altrettanti momenti di difficoltà, il vomito trattenuto fino a pochi metri dal traguardo, una prova di coraggio e di tenacia che ha incoronato Eleonora Giorgi capace di conquistare un bellissimo bronzo nella 50 km di marcia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. L’Italia si sblocca, arriva la prima medaglia a Doha e a pensarci è stata la brianzola sulla distanza più massacrante del tacco e punta ...

Il Sole 24 Ore : ai Mondiali di Atletica montepremi record di 7 - 5 milioni di dollari : Nonostante le temperature proibitive, che costringono a competizioni notturne, in Qatar si moltiplicano gli impianti sportivi e anche le competizioni. Evidentemente, scrive Il Sole 24 Ore, agli sceicchi lo sport deve piacere proprio molto. Nel 2015 ci fu il Mondiale di pallamano, l’anno successivo fu la volta del ciclismo, l’anno scorso la ginnastica artistica. Ora è il turno dell’atletica. In palio, per i 49 titoli previsti, ...

Mondiali di Atletica : é polemica sulla Maratona donne - 41% di ritiri e 30 ricoveri per il caldo : Le condizioni climatiche penalizzano le donne della Maratona. Su Repubblica i dati. Su 68 partite ci sono state 28 ritirate. In 30 sono finite al centro medico. Un’azzurra, Sara Dossena, è svenuta. Tre etiopi hanno detto basta: “Da noi in queste condizioni non si corre”. Quali sono queste condizioni? Una Maratona notturna a 31° e con il 75% di umidità. A vincere “la Maratona più lenta di tutti i Mondiali”, come la ...

Eleonora Giorgi di bronzo nella 50 chilometri di marcia ai Mondiali di Atletica a Doha : Prima medaglia italiana ai Mondiali di atletica leggera in svolgimento a Doha. nella 50 chilometri di marcia l’azzurra Eleonora Giorgi è terza nella gara più lunga della kermesse iridata. Primi due gradini del podio tutti cinesi, con l’oro a Liang Rui e l’argento alla connazionale Li Maocuo. Quarta l’ucraina Olena Sobchuk, con oltre quattro minuti di ritardo sulla Giorgi. Non hanno completato la gara, invece, le altre due azzurre Nicole ...

Mondiali di Atletica 2019 – L’Italia sul podio iridato : Eleonora Giorgi di bronzo nella marcia a Doha : Eleonora Giorgi di bronzo nella 60 km di marcia ai Mondiali di Atletica 2019 di Doha Arriva una medaglia per L’Italia nella 50 chilometri di marcia ai Mondiali di Doha. L’azzurra Eleonora Giorgi è terza nella gara più lunga, svolta nel cuore della notte e in condizioni ambientali difficili per il caldo. Sulle strade della capitale del Qatar, la trentenne lombarda delle Fiamme Azzurre corona il suo sogno al termine di una prova di ...

Atletica - Mondiali 2019 : l’Italia vuole sognare con Antonella Palmisano - medaglia nel mirino nella 20 km di marcia : L’Italia si gioca tutto con Antonella Palmisano nella terza giornata dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, è una delle migliori carte da medaglia dell’intera spedizione impegnata a Doha e ci si aggrappa attorno alla pugliese nella 20 km di marcia che scatterà alle ore 22.30 nel caldo rovente della capitale del Qatar. La nostra Nazionale si è presentata a questa rassegna iridata con chance ridotte di podio e il medagliere azzurro ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 settembre - Antonella Palmisano outsider nella marcia. Finale dei 100 donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di oggi – Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi domenica 29 settembre. Prosegue la rassegna a Doha, nella capitale del Qatar si assegnano cinque titoli in questa intensa giornata che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante con tanta carne al ...

Atletica - Mondiali 2019 : favorita Shelly-Ann Fraser-Pryce nei 100 metri. Occhio a Murielle Ahourè : Dopo lo spettacolo dei 100 metri maschili di ieri, oggi (29 settembre) tocca alle donne. Grande attesa in casa Giamaica con Shelly-Ann Fraser-Pryce grandissima favorita. Alte le aspettative anche per l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou. La prima ha chiuso con un ottimo 10.80 nelle batterie e la seconda solo cinque centesimi dietro. Molto verosimilmente la lotta per la vittoria sarà ristretta a queste due. Ovviamente entrambe, come tutte le ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. ELEONORA GIORGI DI BRONZO NELLA 50 KM! Doppietta cinese fra le donne. Suzuki trionfa nella gara maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA 50 KM FEMMINILE CRONACA 50 KM maschile LE PAGELLE DEGLI AZZURRI IL MEDAGLIERE DEI Mondiali: L’ITALIA SI SBLOCCA COL BRONZO DI GIORGI 3.05: Con la prima medaglia azzurra della spedizione di Doha si chiude qui la lunga diretta LIVE di oggi. Grazie a tutti per averci seguito e appuntamento a questa sera per la diretta della terza giornata di gare al Mondiale in Qatar 3.04: Quarto ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (domenica 29 settembre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi domenica 29 settembre saranno impegnati solo 4 italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la terza giornata della rassegna iridata. Grande attesa per Antonella Palmisano che nella 20 km di marcia andrà a caccia di una medaglia dopo aver conquistato il bronzo due anni fa a Londra, la pugliese ha tutte le carte in regola per giocarsela e regalare gioie all’Italia. Nel tardo pomeriggio attesa per ...