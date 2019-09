Ascolti | Ulisse con Leonardo batte Amici Celebrities

Fonte : tvzap.kataweb

(Di domenica 29 settembre 2019) Fa il pieno diil secondo appuntamento della stagione di “– il piacere della scoperta” . Il programma di e con Alberto Angela, in onda ieri sabato 28 settembre su Rai1, con la puntata dedicata asi aggiudica il prime time con 3 milioni e 614 mila telespettatori pari a 20 punti share. Superache su Canale 5 ottiene il 19.45% di share e 3 milioni 066 mila telespettatori. “Per la prima volta Rai1 vince con la cultura l’agguerrito prima time del sabato sera – plaude al successo dila direttrice di Rai1, Teresa De Santis -. E’ il trionfo di un grande romanzo pop, colto e insieme profondamente comunicativo, creato ad arte dalla maestria di Alberto Angela. A dimostrazione del fatto che la realtà e la cultura vincono sempre quando incontrano la qualità di una grande tecnica di narrazione. Complimenti ad ...

