Ascolti TV | Sabato 28 settembre 2019

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 29 settembre 2019) Maria De Filippi e Joe Bastianich Nella serata di ieri,28, su Rai1 Ulisse ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Amici Celebrities ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre FBI ha ottenuto .000 spettatori pari al %. Su Italia 1 Space Jam ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Ci Vediamo Domani segna .000 spettatori con il %. Su Rete4 Il Ritorno di Don Camillo totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 la serie Little Murders ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 40 Carati ha raccolto .000 spettatori con il %. Sul Nove The Missing ha ottenuto .000 spettatori con il %. Access Prime Time Su Rai1 I Soliti Ignoti ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Canale 5 Striscia la Notizia ...

paoloigna1 : RT @PiramideRossa: Ogni tanto una buona notizia!!! - zazoomblog : Ascolti ieri sabato 28 settembre - #Ascolti #sabato #settembre - zazoomblog : Ascolti ieri sabato 28 settembre - #Ascolti #sabato #settembre -