“Arrogante e presuntuoso” Amici Celebrities | tra i due Vip volano gli stracci | Maria

(Di domenica 29 settembre 2019) Seconda puntata diglitra Platinette e Joe Bastianich. Succede tutto sotto gli occhi diDe Filippi che alla fine è stata costretta a intervenire per placare gli animi. La lite è scoppiata dopo che Joe Bastianich si è lamentato per i giudizi dell’esordio, quando è stato criticato pesantemente dalla giura per le sue performance. Joe non ha nascosto di aver patito parecchio certi giudizi: un risvolto che ha condizionato negativamente la sua permanenza nella Scuola più conosciuta d’Italia. Mauro Coruzzi, però, non ha accettato tale lamentele e ha duramente replicato al concorrente della Squadra Blu ricordando il suo ruolo più famoso, quello a Masterchef Italia. “Sono stato davvero male per le critiche della scorsa settimana”, ha ammesso Joe Bastianich durante la seconda puntata di. “Quando era lei a giudicare in altri programmi ...

