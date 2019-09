Arrivano i seggiolini anti-abbandono | ok del Consiglio di Stato ai dispositivi salva-bebè

Fonte : fanpage

(Di domenica 29 settembre 2019) L'utilizzo deiper i bambini sotto i quattro anni diventerà presto obbligatorio. Ildiha dato parere favorevole, anche se con alcune osservazioni, al decreto che introduce l'obbligo deie che ora il ministro dei Trasporti deve solo pubblicare.

