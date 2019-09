Arrestato chef Chiaramonte a Catania | preparava alimenti con la cannabis

Catania : preparava piatti con cannabis - Arrestato chef : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Trovato in possesso di due piante di marijuana alte due metri e mezzi, i Carabinieri di Catania hanno arrestato a Trecastagni lo chef Carmelo Chiaramonte, 50 anni. L'uomo aveva in casa anche mezzo chilo di infiorescenze di canapa indiana e di vino e barattoli di olive,

Carmelo Chiaramonte - olive e tonno alla cannabis in cucina : Arrestato lo chef siciliano. Ma lui si difende : “Io consulente. Cerco nuovi gusti e aromi” : Due piante di cannabis alte 2 metri e mezzo, mezzo chilo di infiorescenze di canapa indiana. E poi ancora olive, tonno e caffè alla marijuana. È quanto trovato nella cucina dell’abitazione dello chef siciliano Carmelo Chiaramonte, detto il “cuciniere errante”, a Trecastagni, alle pendici dell’Etna. Il cuoco 50enne, spesso in tv in trasmissioni come Geo&Geo o nel canale Gambero Rosso, è stato arrestato dai carabinieri, ...