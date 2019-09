Anticipazioni Temptation Island Vip quarta puntata | Silvia e Valerio nel letto insieme

Temptation Island - Anticipazioni : Silvia molto vicina a Valerio : La quarta puntata di Temptation Island Vip sarà decisiva per le coppie di famosi che si sono avventurati nel viaggio dei sentimenti. Una delle fidanzate potrebbe abbandonare, senza falò di confronto, il programma e Silvia sarà molto vicina a Valerio. Spoiler quarta puntata: una ragazza decide di lasciare il fidanzato senza affrontare il falò La prossima puntata di Temptation Island Vip avrà dei risvolti inaspettati e la situazione all'interno ...

Anticipazioni Temptation Island quarta puntata - Pago deluso da Serena : 'Sto per crollare' : Il giro di boa di Temptation Island Vip 2 ha avuto luogo lunedì 23 settembre, con la terza puntata durante la quale Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti si sono lasciati. Lei non ha affatto gradito il comportamento del fidanzato con la single Zoe, mentre lui ha cercato di addossare le colpe a Nathaly, finendo però per uscire 'sconfitto' dal confronto. Anche nel corso della quarta puntata, che verrà trasmessa il 30 settembre, le coppie ...

Temptation Island Vip - Anticipazioni Quarta Puntata! Arriva Una Nuova Coppia! : La Quarta puntata di Temptation Island Vip sarà ricca di emozioni e colpa di scena, ormai le coppie rimaste sull’isola delle tentazioni sono giunte a metà percorso e sono pronte alla resa dei conti. Una coppia chiederà il falò di confronto immediato mentre una Nuova coppia sbarcherà sull’isola. Ecco cosa vedremo nella prossima puntata di Temptation Island Vip. Le coppie a Temptation Island Vip sono già giunte a metà percorso e nel ...

Temptation Island Vip - Anticipazioni 30 settembre : la Pettinelli è in crisi : Tanti ancora i nodi da sciogliere per le coppie di Temptation Island Vip: se Nathaly ha chiuso definitivamente con Andrea, il quale si è attirato l'ira del web per il suo comportamento definito aggressivo, gli altri protagonisti del reality stanno cercando di capire se i dubbi sulle rispettive relazioni amorose sono ormai diventati certezze. La quarta puntata, prevista per il 30 settembre, riserverà numerosi colpi di scena: Anna Pettinelli è ...

Temptation Island Vip terza puntata 23 settembre 2019 : Anticipazioni : Temptation Island Vip torna, stasera, lunedì 23 settembre 2019, in prima serata, su Canale 5 con Alessia Marcuzzi.Alessia Marcuzzi prosegue il viaggio dei sentimenti con le 5 coppie rimaste in gioco. Al termine della seconda puntata, Nathaly ha chiesto un falò di confronto stupita e delusa dal comportamento secondo lei poco consono del suo amato Andrea. Fortissime le reazioni emotive durante l’incontro tra la coppia che, separata da oltre due ...

