Anticipazioni Il Segreto | episodi spagnoli | la vendetta di Fernando

Anticipazioni Il Segreto dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 : Don Anselmo tenta il suicido : Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana lasceranno i telespettatori esterrefatti: la soap ideata da Aurora Guerra infatti ha ormai abituato il grande pubblico a continue emozioni e le prossime puntate confermeranno la tendenza degli sceneggiatori del Segreto a creare suspence nel proprio pubblico. La triste storia del tentato suicidio di don Anselmo nelle Anticipazioni del Segreto della prossima settimana La vicenda spinosa che ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di domenica 29 e lunedì 30 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 29 e lunedì 30 settembre 2019: Elsa suo malgrado deve annunciare agli invitati che Alvaro l’ha lasciata in tronco: il matrimonio, dunque, non avrà luogo! Isaac viene subito informato da Matias sulle nozze saltate e si precipita da Elsa per consolarla… Elsa sta malissimo per l’inganno di Alvaro, ma riesce a non mostrare troppo il suo dolore. Isaac è invece arrabbiatissimo e vuole ...

ll Segreto Anticipazioni : FERNANDO vuole sposarsi… ma non con MARIA! : In uno dei nostri recenti post dedicati alle anticipazioni de Il Segreto vi abbiamo parlato del ritorno a Puente Viejo di FERNANDO Mesia (Carlos Serrano). Dopo essere fuggito dalla cittadina per evitare che Roberto Sanchez (Juan dos Santos) – mosso da Francisca Montenegro (Maria Bouzas) – si sbarazzasse di lui, il rampollo si trasferirà momentaneamente a Madrid, ma in seguito si ripresenterà da Maria (Loreto Mauleòn) per farle sapere ...

Il Segreto - Anticipazioni 30 settembre-6 ottobre : lettera d’addio : anticipazioni Il Segreto, prossima settimana: Alvaro abbandona Elsa all’altare Le vicende dei protagonisti de Il Segreto continuano ad appassionare il pubblico di Canale5. Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana svelano che Elsa subirà un duro colpo. Alvaro confessa ai suoi complici che il ritardo nella vendita dei terreni da parte della Laguna è un grave inconveniente. Elsa si accorge, durante i preparativi per il ...

Anticipazioni il Segreto - Puntate Spagnole : Maria Spara a Fernando! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: Maria, stufa di vedere i suoi figli sequestrati e di correre sempre gravi rischi per colpa di Fernando, prende una decisione molto drastica che cambia la sua vita. Ecco cosa succede alla povera Castaneda… Nelle Puntate Spagnole de Il Segreto, tante cose stanno per cambiare. Infatti prima dell’inizio della nuova stagione, che porterà con sé tanti addii ma anche nuovi ingressi, arrivano ...

Anticipazioni Il Segreto dal 29 Settembre al 5 Ottobre : Roberto ucciso : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Francisca uccide Roberto La trama de Il Segreto della prossima settimana è davvero molto interessante e ricca di colpi di scena. Partiamo da Roberto. L’uomo inizia a capire la vera indole di Francisca e per questo ci ripensa e decide di escogitare un piano per andare via da Puente Viejo […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 29 Settembre al 5 Ottobre: Roberto ucciso proviene da Gossip ...

Il Segreto/ Anticipazioni 27 settembre : Isaac disarma Antolina - ma... : Il Segreto, Anticipazioni 27 settembre: Julieta ha chiesto Saul di andare via dal paese, ma qual è la risposta del marito?

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di sabato 28 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di sabato 28 settembre 2019: Dolores non comprende il motivo per il quale Alvaro, il giorno prima del matrimonio con Elsa, sia partito per la capitale; la donna chiede informazioni a Matias, il quale riferisce tutto a Marcela, Elsa e Consuelo… Elsa deve rivelare di aver detto una bugia sulla sua vera condizione economica e di aver concesso una procura a Alvaro per vendere tutte le sue proprietà ...

Il Segreto Anticipazioni 28 settembre 2019 : Alvaro deruba e abbandona Elsa : Il giorno delle nozze di Elsa è arrivato ma la Laguna riceve una brutta notizia. Alvaro si è preso gioco di lei ed è fuggito con il suo denaro.

IL SEGRETO/ Anticipazioni 27 settembre : Elsa sconvolta - che fine farà Alvaro? : Il SEGRETO, Anticipazioni 27 settembre: Julieta ha chiesto Saul di andare via dal paese, ma qual è la risposta del marito?

Il Segreto/ Anticipazioni 27 settembre : Julieta vuole lasciare Puente Viejo ma... : Il Segreto, Anticipazioni 27 settembre: Julieta ha chiesto Saul di andare via dal paese, ma qual è la risposta del marito?

Il Segreto - Anticipazioni ottobre : Maria e Matias coinvolti in un'esplosione : Un nuovo dramma irromperà nelle prossime puntate de Il Segreto, destinato a diventare il punto di partenza di trame future ricche di suspense, almeno secondo quanto dicono le anticipazioni spagnole. Tutto avrà inizio con il ritorno di Fernando Mesia a Puente Viejo, dopo un breve periodo trascorso a Madrid. Il figlio di Olmo apparirà fin da subito una persona diversa, grazie all'affetto per la sua ricca fidanzata Maria Elena. La coppia deciderà ...

Il Segreto Anticipazioni : SEVERO ha dei sospetti su FRANCISCA - ecco perché : I problemi economici di SEVERO Santacruz (Chico Garcia) saranno al centro della scena nell’undicesima stagione de Il Segreto: come abbiamo anticipato in precedenza, tutto avrà inizio quando FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) deciderà di acquistare una grossa quantità di riso in modo tale da abbassarne il prezzo e far fallire l’attività commerciale del suo peggiore nemico. Questo genererà una serie di tensioni… Il Segreto, ...

Il Segreto - Anticipazioni dal 29 settembre : Prudencio lascia la Casona - Roberto muore : Nuovo spazio con le notizie de Il Segreto, la telenovela iberica che continua a catturare l'attenzione dei telespettatori italiani. Le anticipazioni delle nuove puntate, trasmesse da mercoledi 29 a sabato 5 ottobre su Canale 5 alle ore 16:10, si soffermano su Isaac Guerrero e Antolina Ramos, i quali saranno ancora coinvolti nel triangolo amoroso dopo che Elsa Laguna verrà lasciata all'altare da Alvaro Fernandez ancor prima di arrivare in ...