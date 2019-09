Anche la capitale dell’Australia ha legalizzato la cannabis Noi quando?

Fonte : fanpage

(Di domenica 29 settembre 2019) Il territorio dellaaustraliana halaregolamentandone il possesso per i maggiorenni fino a 50 grammi e la coltivazione di 2 piante a testa o 4 per famiglia. La legge entrerà in vigore a fine gennaio 2020, mentre a livello federale la sostanza rimane illegale, creando diversi interrogativi su come sarà gestita la situazione.

