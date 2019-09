Al Cagliari non basta Castro | il Verona porta via il pari

Gli errori del Napoli sul gol del Cagliari (non più in contropiede) : Il Napoli ha perso in casa contro il Cagliari. Tutti, tanti, noi compresi, si sono focalizzati sulle difficoltà che ha incontrato il Napoli nel convertire in reti le occasioni create. Mancanza di precisione, malasorte, bravura del portiere avversario. È anche successo altro. Il Napoli ha commesso una serie di errori nell’azione che ha portato al gol di Castro. Gol teoricamente in contropiede. Azione che è nata da una ripartenza della ...

Zielinski : «Col Cagliari la palla non voleva entrare. È presto per i calcoli scudetto» : Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. «Col Cagliari la palla non voleva entrare, loro hanno avuto una occasione e hanno segnato. Sono sconfitte che fanno male. Sono certo che contro il Brescia ci rifaremo». «È presto per fare i calcoli scudetto, pensiamo a vincere più partite possibile e poi vediamo. Il contratto? IL mio procuratore sta trattando col Napoli». «La mia posizione in campo? Mezzala sinistra è la posizione ...

Llorente : «Contro il Cagliari c’era rigore - mi hanno rotto la maglietta. Non sono uno che si butta per terra» : A Radio Kiss Kiss Napoli intervista a Fernando Llorente che ha parlato della sconfitta interna col Cagliari dichiarazioni tratte da tuttonapoli.net “È stato un colpo duro per noi, abbiamo fatto una buona gara con tante occasioni ma quando sbagli tanto poi capita nel calcio che l’altra squadra su una opportunità fa gol. Ma dobbiamo continuare, ora c’è già il Brescia e dobbiamo imparare da queste gare perse e cercare di fare meglio e ...

Mattia Ennas non si è ucciso : riaperto il caso del 19enne di Cagliari : Mattia Ennas, 19 anni, è precipitato dall'ultimo piano di un palazzo a Mulinu Becciu (Cagliari), il 25 agosto scorso. Archiviato come suicidio, il caso è stato riaperto in questi giorni per 'morte in conseguenza di un altro reato'. Quella notte, infatti, Mattia era stato attirato da una ragazza e derubato dai suoi complici. Nel palazzo da dove è caduto, secondo le ipotesi investigative, Mattia era forse andato per recuperare la ...

Napoli-Cagliari - pesante passo falso - ma risultato e prestazione non coincidono : Dopo una beffa del genere è giusto che tifoseria e staff tecnico abbiano fisiologicamente, al cospetto di un risultato negativo, reazioni diverse. La prima ha il pieno diritto di essere delusa: l’unico dato di fatto proveniente dall’inaspettata sconfitta contro il Cagliari è l’aumento del distacco del Napoli dalle rivali per lo scudetto, salito, dopo sole cinque giornate, a ben sei punti dall’Inter e a quattro dalla Juve. ...

Non è solo sfortuna se il Napoli non ha battuto il Cagliari : Prestazione, errori, risultato In questo nostro spazio, cerchiamo di interpretare razionalmente ciò che succede su un campo di calcio. Il risultato finale di Napoli-Cagliari non rientra a pieno titolo in questa categoria di eventi, perché rispecchia troppo poco l’andamento della partita, soprattutto per quanto riguarda il secondo tempo. In ogni caso, però, c’è da fare un distinguo: la vittoria del Cagliari sfugge alla logica e alla ...

Le 10 cose di Napoli-Cagliari che non potremo dimenticare : Anche in una serata che in realtà non vorremmo ricordare, spuntano (almeno) dieci cose che non riusciremo a dimenticare. Ecco quelle di Napoli-Cagliari. Il prato del San Paolo. Un deserto gibboso pieno di ciuffi fuori posizione come un difensore centrale su un cross da sinistra. Non era così malridotto da anni. Senza neppure che siano venuti i Rolling Stones. O i lavori di ristrutturazione prevedevano un peggioramento dell’erba oppure questo è ...

Disastro Napoli : non sfonda e il Cagliari passa 1-0 al San Paolo : Dopo il boom di Lecce, c'è grande aspettativa per la sfida del Napoli che torna al San Paolo contro il Cagliari. La Juve vince a Brescia e non sono consentiti passi falsi. «Se...

Il Napoli dei piccoli non sfonda. Napoli-Cagliari 0-0 primo tempo : Il Napoli dei piccoli fatica contro il Cagliari. primo tempo a ritmi bassi col Napoli che fatica a organizzare una manovra di gioco efficace. Ancelotti schiera come coppia d’attacco Mertens e Lozano e Insigne in appoggio. Lorenzo decisamente più accentrato del solito, con l’obiettivo di portare i tre al fraseggio. Peccato però che non accada quasi mai. In panchina Koulibaly e Fabian. La squadra di Maran gioca con molta attenzione, ...

Buu a Dalbert - Infantino si indigna. Ma il razzismo nel calcio italiano non viene punito (Lukaku a Cagliari) : Ancora razzismo sui campi da calcio italiano. Non c’è da meravigliarsi considerate di volta in volta le reazioni dei club interessati, reazioni sempre improntate all’omertà. Oggi a Parma Atalanta-Fiorentina è stata interrotta per 3 minuti a causa degli insulti razzisti della curva bergamasca all’indirizzo del terzino della Fiorentina Dalbert. È giusto partire dalle dichiarazioni di Gasperini, rendono bene l’idea: «I cori ...

Cagliari - lascia la figlia di 2 anni per mezz’ora in auto ma non è una dimenticanza : “Sta benissimo” : Tragedia sfiorata a Quartu, in provincia di Cagliari: un uomo di 58 anni lascia la figlia di due anni in auto, nel parcheggio di un supermercato. I carabinieri hanno tirato fuori la bambina da un finestrino, mentre l'uomo faceva acquisti nel negozio. "Ero all'ipermercato perché dovevo comprare la torta di compleanno per mia figlia. Sta benissimo, non c'è neanche il sole, non mi seccate", ha risposto ai militari.Continua a leggere

Cagliari - buon sangue non mente : esordio con gol per Bruno Conti Jr e abbraccio al padre Daniele [VIDEO] : E’ proprio il caso di dire buon sangue non mente. Bruno Conti Jr realizza un gol all’esordio in Primavera con la maglia del Cagliari, la stessa del padre Daniele. Il più piccolo dei Conti ha regalato così una vittoria importante per il campionato dei rossoblu nel pieno stile della sua famiglia che tanto ha dato al calcio. Un tiro dai 25 metri, simile alle punizioni di potenza del padre o alle prodezze del nonno Bruno, pezzo di ...

La Lega Serie A non punirà il Cagliari per i cori razzisti a Romelu Lukaku : La Lega Serie A non prenderà provvedimenti nei confronti del Cagliari Calcio per i cori razzisti rivolti dal suo pubblico al centravanti dell’Inter Romelu Lukaku nella seconda giornata di campionato. Nel comunicato ufficiale pubblicato martedì sul sito della Lega, il

