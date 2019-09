Africa | morire per ustioni perché mancano le strutture Così tre italiani hanno creato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) Ogni anno circa 11 milioni di persone richiedono cure mediche per: di queste il 95% vive in paesi poveri. Una crisi sanitaria silenziosa, che costituisce uno dei maggiori problemi mondiali: sono oltre 300mila le morti registrate ogni anno, soprattutto per le infezioni che insorgono alcuni giorni dopo l’incidente. I bambini sono i più colpiti, soprattutto quelli di età inferiore a cinque anni: nella regionena l’Oms rileva un’incidenza delle morti infantili per ustione di due volte più alta rispetto ai bambini della stessa età in tutto il mondo. Da questi dati è nato il progetto di Caterina, Franco e Barbara, neolaureati in ingegneria biomedica, legati dalla passione per la tecnologia e le problematiche sociali. I tre giovanifondato una startup, Corax, che si occupa di progettare dispositivi medici a partire da contesti poveri di risorse. “La discrepanza di ...

