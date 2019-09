A Le Iene | «Col pezzotto guadagnavo 40mila euro al mese»

Trapani - turista milanese mangia tonno in un ristorante di San Vito Lo Capo e vIene colta da malore : mangia del tonno al ristorante e viene colpita da malore. È successo a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, ad una donna milanese che si trovava sul posto per assistere all’evento del “Cous Cous Fest”. Una giornata come le altre, dove alla bellezza della zona di mare si coniugano gli appuntamenti con la buona cucina e la musica previsti nel cartellone della festa. Ma per la sessantasettenne qualcosa non è andata bene durante il pranzo a ...

Reagisce alla rapina ma vIene accoltellato in auto : 58enne finisce in ospedale : L'uomo è riuscito a guidare fino ad un distributore di benzina dove ha potuto allertare i soccorsi. Del caso si stanno occupando i carabinieri, impegnati nelle ricerche del responsabile, fuggito a bordo di uno scoter Federico Garau ? Luoghi: Firenze

Dieta pollotariana per dimagrire : prevIene le malattie cardiovascolari? : la Dieta pollotariana per dimagrire in salute , previene le malattie cardiovascolari? Ecco un esempio di menù per perdere peso

Due sordomuti parlano - il loro linguaggio vIene scambiato per segni di una gang e vengono accoltellati : Una vicenda terribile accaduta in Florida dove due ragazzi sordomuti stavano parlando tra di loro con il linguaggi dei segni. Una donna che faceva parte di una gang ha pensato che il loro fosse il linguaggio in codice di una gang rivale e ha fatto loro qualche domanda. I ragazzi, poiché sordomuti, non potevano capire cosa la donna stesse dicendo loro e, per questo, non rispondevano. La donna ha interpretato questo loro silenzio come conferma ...

Sergio Mattarella - la bomba delle Iene : "Fonti molto autorevoli...". La telefonata che fa infuriare il Colle : Una clamorosa smentita dal Quirinale. Il presidente Sergio Mattarella, attraverso una nota ufficiale, replica direttamente alle Iene che avevano riferito di un suo intervento telefonico con il presidente della Corte Costituzionale. "Una notizia assolutamente falsa e grave - è la reazione del Colle -

Colli AnIene - truffa del finto finanziere : anziana derubata di 10mila euro : Roma – Un’anziana di 80 anni ieri è stata raggirata nel suo appartamento a Colli Aniene da un uomo, fintosi finanziere, che è sparito con 10mila euro. Si è svolto tutto intorno alla mezza, quando un 50enne, spacciandosi per militare della Guardia di Finanza, si è presentato a casa dell’anziana e ha preteso di fare un accertamento su quanto prelevato dalla signora poco prima, giustificando il tutto come un controllo ...

Temptation Island Vip - ascolti in lieve calo : la seconda serata ottIene il 17 - 75% di share : Ieri sera, lunedì 16 settembre, è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip: gli ascolti che ha fatto registrare il reality, sono sulla falsa riga di quelli di una settimana fa. A differenza di quello che accadeva l'anno scorso, la seconda edizione del format Mediaset non riesce a far breccia nel cuore del pubblico, che non gli regala più del 17,18% di share. Temptation non sfonda: Montalbano stravince ancora La seconda edizione ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : la gara a terra maschile vIene vinta dal polacco Majka. De Nicolo chiude sesto : Un antipasto di grande livello. Si è conclusa a Bologna, dove sono in corso gli Europei a fuoco di Tiro a segno 2019, la gara di carabina libera a terra maschile dalla distanza di 50m e il livello mostrato dagli atleti in concorso è stato davvero eccellente. A vincere, in un contest che dal 2016 non fa più parte del programma olimpico, è stato Marcin Majka. Il polacco si è messo al collo la medaglia d’oro continentale totalizzando 629,3 ...

Andria - nega precedenza e vIene accoltellato davanti a moglie e figlia : muore 28enne : Il litigio per futili motivi e poi la coltellata mortale che ha reciso l’aorta della vittima all’altezza del cuore. Giovanni Di Vito di 28 anni è stato ucciso sotto gli occhi della moglie e della figlia di 5 anni. L'assassino è scappato.Continua a leggere

Armando Siri - il senatore della Lega ascoltato in giunta sul sequestro del pc : “SostIene di essere vittima di fumus persecutionis” : Armando Siri sostiene di essere vittima di fumus persecutionis. A dirlo è Maurizio Gasparri, presidente della giunta delle autorizzazioni e immunità parlamentari del Senato che oggi ha audito l’esponente della Lega. Nelle scorse settimane a Palazzo Madama è arrivata la richiesta del tribunale di Milano per sequestrare i computer dell’ex sottosegretario ai trasporti, costretto alle dimissioni perché indagato per corruzione. I pm cercano ...

Allarme farina contaminata : contIene infestanti pericolosi per la salute - ritirato un intero lotto [MARCHIO E INFO] : Il Ministero della salute ha pubblicato l’avviso di ritiro di un intero lotto di farina di ceci marchio Molino Zanone, a causa di serio rischio microbiologico. Il lotto incriminato è il n°FI00172.19A – B, prodotto nello stabilimento Molino Zanone di Lisio (CN). Il prodotto è venduto in confezioni da 400 grammi con data di scadenza 21/06/2020. Il motivo del richiamo è specificato in “PRESENZA DI infestanti“. Nelle ...

Argentina - ecco chi vIene colpito dal default : Sono state allungate solo le scadenze brevi ma la sfiducia contagia tutte i bond con cali tra il 30 e il 50%?nel 2019

Docenti frustrati dall'amministrazione scolastica - intervIene Gilda Ragusa : Docenti frustrati dall'amministrazione scolastica, interviene anche il sindacato Gilda di Ragusa. Coinvolto il Ministro Fioramonti

Protesta per la consegna in ritardo a domicilio del giornale e vIene accoltellato a morte : In Germania a Lueneburg un uomo è stato ucciso dall’addetto alla consegna a domicilio dei giornali solo perché aveva civilmente Protestato perché la consegna del giornale stesso era arrivata quel giorno in ritardo. L’addetto alla consegna dei giornali era arrivato in netto ritardo e l’uomo aveva iniziato a Protestare. L’addetto alle consegne ha iniziato a alzare la voce e poi, probabilmente per un raptus di ira, ha cacciato fuori un ...