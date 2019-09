A che punto siamo con gli hamburger senza carne

Seggiolini antiabbandono - a che punto è la norma per salvare i bambini : RemmyInfant ReminderRemove Before LandingFunzione promemoria bimbo di WazeChildMinder SoftClipSense a lifeSeggiolino "Ricordati di me"Le regole da rispettareLe buone abitudiniLa prima forma di prevenzioneSembrava una legge in pole position, una di quelle con il percorso privilegiato per l’approvazione veloce. Invece la norma che obbliga ai Seggiolini antiabbandono in auto è diventata presto legge, ma non è ancora arrivata ad approvazione ...

Chi é Lynette "Squeaky" Fromme - faccia d'angelo e fedelissima di Manson che puntò la pistola al presidente Ford : fedelissima di Charles Manson, faccia d’angelo e cuore di ghiaccio. Lynette Fromme, detta “Squeaky”, era tra le più giovani componenti della stessa setta ispirata al culto del demonio, delle droghe e del sesso che portò sangue e morte al 10050 Cielo Drive il 9 agosto 1969, uccidendo Sharon Tate, il bambino che portava in grembo e quattro suoi amici. Una tragedia che oggi rivive inC’era una volta a... ...

A piccoli passi verso il sistema operativo Huawei Harmony - a che punto siamo a fine settembre 2019 : A che punto siamo per la reale implementazione del sistema operativo Huawei Harmony su smartphone e altri dispositivi dell'azienda? L'esperienza software nuova di zecca verrà calata presto sui device compatibili globalmente o la strada da fare è ancora ben lunga? A piccolissimi passi il brand cinese si muove verso l'esperienza software proprietaria ed è per questo che vanno riportati gli ultimi progressi proprio in questa direzione, Secondo ...

L’internazionalismo si ritrova a un punto morto. che fare? : “Nell’autunno di cento anni fa, andava in scena al Senato degli Stati Uniti il dibattito sull’entrata – o no – del paese nella Società delle Nazioni promossa dal presidente Woodrow Wilson. L’inquilino della Casa Bianca pensava che la Società sarebbe stata la chiave di volta della leadership american

Il Segreto - episodi 21-22 settembre : Don Berengario e Leal sul punto di essere smascherati : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra arrivato alla tredicesima stagione in Spagna. Gli spoiler degli episodi 21 e 22 settembre su Canale 5, rivelano che la deposizione di Don Anselmo davanti al sergente Cifuentes metterà nei guai Don Berengario e Carmelo Leal. Il Segreto, puntata 21 settembre: Don Anselmo interrogato da Cifuentes Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti l'episodio in onda ...

Prodi : “Italia Viva di Renzi somiglia a uno yogurt che ha scadenza ravvicinata. Pd abbia un punto nell’agenda : lotta all’evasione fiscale” : I partiti di un “uomo solo” sono una “tragedia”, compreso quello di Matteo Renzi, Italia Viva. “Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per i fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema”. Anche perché i partiti personali “funzionano la prima volta” e “ripeterli crea problemi”. Romano Prodi ...

A che punto è la norma per evitare i casi di abbandono dei bimbi in macchina : Morire a due anni perché dimenticati in auto. È successo in passato, ed è successo di nuovo oggi, a Catania. Ma non tutti sanno che la legge per evitare casi di questo tipo, a lungo invocata, il nostro Paese ce l'ha, da quasi un anno. Una legge che dall'1 luglio scorso avrebbe dovuto obbligare a dotarsi di sistemi anti-abbandono "chiunque risieda in Italia e trasporti minori fino a 4 anni". Il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei ...

Sozzani - il voto della Camera che nega i domiciliari. Zanichelli (M5s) esprime “disappunto” - caos in Aula e e Sisto (Fi) si infuria : Applausi e contestazioni in Aula alla Camera dopo il voto, a scrutinio segreto, che ha respinto la proposta di arresti domiciliari per Diego Sozzani (Fi), ribaltando il parere espresso dalla giunta per le autorizzazioni. Il pentastellato Davide Zanichelli ha espresso “disappunto” per l’esito della votazione, mentre dai banchi del centrodestra si levavano le proteste. Il presidente della Camera Roberto Fico ha richiamato il collega: ...

Italia Viva - perché Conte "non si fida" di Renzi : la tenuta del governo è un punto di domanda : Per Zingaretti la nascita nella maggioranza del partito di Renzi rappresenta "un rischio" per la tenuta del governo. Anche...

UNRAE : il punto sull’acquisto di auto elettriche : Sono 6.453 le auto elettriche immatricolate in Italia nei primi 8 mesi del 2019, in crescita del 109% rispetto allo stesso periodo del 2018, coprendo lo 0,5% del mercato totale. Tale fenomeno interessa prevalentemente i privati – che rappresentano il 41,0% degli acquisti – e il noleggio a lungo termine (30,7% del totale). Nel periodo […] L'articolo UNRAE: il punto sull’acquisto di auto elettriche sembra essere il primo ...

A che punto è lo scontro tra Stati Uniti e Iran? : Donald Trump (foto: Alex Edelman/Bloomberg via Getty Images) Nel corso del weekend, l’Iran e gli Stati Uniti hanno minacciato di intervenire militarmente per dirimere una controversia che li vede sempre più ai ferri corti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che le armi americane “sono cariche”, mentre Amirali Hajizadeh, un comandante delle Guardie rivoluzionarie – la forza militare più influente di Teheran – ha ...

Bibbiano - a che punto è l’inchiesta sugli affidi illeciti dei bambini? : Era giugno, l’inizio dell’estate che termina in questi giorni. La notizia è sembrata subito terribile, anche se davvero che cosa fosse successo a Bibbiano, Reggio Emilia, non è stato chiaro da subito. Cosa fossero quegli affidi illeciti si è capito piano piano nei mesi di un’inchiesta che è ancora aperta. Si è capito attraverso gli atti e le intercettazioni: i bambini venivano tolti alle famiglie d’origine e affidati ad altre senza che ce ne ...

A che punto è la partita per i sottosegretari : Sulla partita dei sottosegretari si punta a chiudere giovedì, in attesa della convocazione ufficiale di un Consiglio dei Ministri ad hoc per chiudere la partita. Fonti parlamentari del Partito Democratico parlano di contatti continui e incontri informali per completare le caselle, aggiungendo che i nodi - al momento - sarebbero interni alla controparte di governo. Nessuno scontro, però: fonti di Palazzo Chigi definiscono "ottimo" il clima nella ...