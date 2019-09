84 anni | ogni giorno fa 60 km per portare un bambino non vedente a scuola | è il nonno

“Amo la vita più di ogni cosa - ora sono libero di scegliere” : la storia di Gustavo Fraticelli - tetraplegico da oltre 20 anni : Quando non riuscirà più a essere autonomo, chiederà di morire: “il diritto di decidere è di ognuno di noi”

Mangia da trent’anni solo panini al formaggio : “Ho un attacco di panico ogni volta che tento di provare nuovi cibi” : Colazione, pranzo e cena sempre lo stesso piatto: panini al formaggio. È la “dieta” che segue da trent’anni April Griffiths, una donna originaria del Warwickshire, nel Regno Unito, che ha raccontato di avere una vera e propria fobia di Mangiare qualsiasi altra cosa. “ogni volta che tento di provare nuove cose ho un attacco di panico, tutto il mio corpo inizia a tremare e sono terribilmente nervosa – ha spiegato al ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il nuovo cannibale Remco Evenepoel fa già paura. Una vera mina vagante - incognita distanza : In molti negli ultimi giorni si sono chiesti se il diciannovenne belga Remco Evenepoel fosse nato sulla Terra o catapultato da Marte. La risposta ancora tarda ad arrivare, anche perché solo un anno fa avveniva la prima grande consacrazione di uno di quegli individui pronti a dominare il Ciclismo mondiale nel prossimo futuro. Mercoledì farà il suo esordio iridato in una competizione iridata riservata ai professionisti. Sembra ieri quando il ...

Governo - Bonino : “Ho tentato contatti ma non ho avuto risposte. Basta parlare a vanvera - libro dei sogni fa solo danni” : “Mi aspetto che il Governo la smetta di parlare a vanvera promettendo tutto a tutti ed abbia il coraggio di dire agli italiani come siamo messi in termini di risorse. Entrare nel Governo? O spaccavo le porte o entravo col kalashnikov. Anche dopo tentativi di avere dei colloqui non ho avuto risposte di alcun tipo. Inoltre confermo la decisione assunta in direzione di opposizione costruttiva specie dopo aver sentito il libro die sogni del ...

Genitori lo picchiano ogni volta che si comporta male - bimbo di 8 anni si getta dal 9° piano e muore : Terribile tragedia quella avvenuta nel Enerhodar, in Ucraina. Anton si sarebbe gettato volontariamente da una finestra della casa in cui viveva coi Genitori, perché non sopportava più i maltrattamenti che subiva in famiglia. Madre e padre hanno ammesso le percosse “ogni volta che si è comportato male”, ma ora sono spariti.\\Un bambino di otto anni è morto sul colpo dopo essere precipitato dall'appartamento al nono piano di un edificio, dove il ...

League of Legends può contare su 8 milioni di giocatori connessi contemporaneamente ogni giorno a 10 anni dall'uscita : Per un gioco che ha 10 anni, League of Legends sta andando incredibilmente bene. Riot Games ha affermato che il famoso titolo multiplayer online battle arena (MOBA) attira ogni giorno circa 8 milioni di giocatori simultanei.E, per celebrare questo traguardo, la società prevede di festeggiare il suo decimo anniversario con una giornata di livestream ed eventi il ​​15 ottobre.Nella Riot Pls del 10° anniversario, la società ripercorrerà ...

Fognini e quella passione nerazzurra : “Inter fede di famiglia. Quest’anno grandi giocatori! E se mi avessero chiamato a 14 anni…” : Fabio Fognini racconta la sua fede nerazzurra: il tennista, grande tifoso dell’Inter, elogia gli acquisti della sua squadra e parla della sua passione per il pallone Dopo 3 giornate di Serie A l’Inter si ritrova da sola al comando della classifica. In vista del derby, contro un Milan che ancora non è stato capace di trovare la quadra, il tifo nerazzurro vive un momento di grande fiducia. Alfredo Falcone – LaPresse Anche ...

Michelle Hunziker - il messaggio per l’anniversario di Aurora e Goffredo : “Non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri….” : Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza hanno festeggiato il 16 settembre il loro secondo anniversario di fidanzamento e per l’occasione mamma Michelle Hunziker ha voluto fargli una dedica speciale su Instagram, dove ha pubblicato una loro foto insieme abbracciati. “Ormai stanno insieme da più di due anni… noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli – scrive la showgirl ...

Gareggia nel salto in lungo a 103 anni. “Ogni giorno va vissuto in pieno - con curiosità" : Ha vinto facile - era l’unico in gara nella categoria M100 - ma nulla toglie all’eccezionale prova di sport e di vita di Giuseppe Ottaviani, che a 103 anni compiuti ha preso parte ai Campionati Europei Master di Atletica a Jesolo (Venezia). Medaglia d’oro nel salto in lungo, la sua specialità, dove è ‘rientrato’ nelle gare dopo un infortunio. Al termine c’è stata l’ovazione del ...

Stefano Delle Chiaie morto - Borghezio : “Un combattente - ne nasce uno ogni 100 anni” : Stefano Delle Chiaie è “un soldato politico nella rivoluzione nazionale” e “un vero combattente, in un Paese ne nasce uno ogni 100 anni”. Così l’ex europarlamentare della Lega Mario Borghezio ha parlato dell’esponente della destra radicale e fondatore di Avanguardia Nazionale morto nella notte.Continua a leggere

Pensioni - le incognite su quota 100 : spunta l'ipotesi di aumentare l'età a 64 anni : Rispetto al documento programmatico alla base del nuovo esecutivo giallorosso, dove il tema delle Pensioni risulta accantonato, Pd e M5S sarebbero già al lavoro per ridefinire quota 100. Fin dall'inizio della scorsa settimana circolavano alcune indiscrezioni secondo cui il nuovo strumento previdenziale caro alla Lega di Matteo Salvini sarebbe stato superato prima della fine naturale della sperimentazione, vale a dire il 2021 (oggi il Corriere ...

Ziliani : e se Van Dick vincesse il Pallone d’Oro? Ai difensori accade ogni 12 anni : E’ difficile che un difensore vinca il Pallone d’Oro, scrive Paolo Ziliani su Il Fatto Quotidiano. La circostanza ha la stessa cadenza della cometa di Halley: accade a intervalli di decine di anni e ogni volta stupisce parecchio. Per questo c’è molta attesa per la proclamazione del Pallone d’Oro 2019, soprattutto dopo che, giovedì scorso, la Uefa ha premiato come miglior giocatore dell’anno il difensore olandese del ...

Donna da 16 anni ogni mattina si alza con l’influenza - per muoversi ha bisogno della sedia a rotelle - la causa è incredibile : Una Donna ha dichiarato di non voler più vivere perché sta vivendo una situazione insostenibile da ben 16 anni. La Donna si chiama Kath Robinson, vive nel West Yorkshire in Gran Bretagna e da sedici anni, ogni mattina si sveglia con forti dolori articolari, qualche linea di febbre e inoltre un’insopportabile influenza. La Donna, al Daily Mail, ha detto che ha 64 anni e dopo anni e anni di visite mediche si è scoperto qual è la ...