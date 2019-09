WTA Pechino – Kiki Bertens soffre al cospetto di Donna Vekic | vittoria in rimonta per

WTA Pechino – Belinda Bencic si impone senza fatica sulla Hsieh - la svizzera stacca il pass per il secondo turno : La tennista svizzera si impone in due set sulla propria avversaria, bagnando dunque con una vittoria l’esordio nel torneo cinese Comincia come meglio non potrebbe il percorso di Belinda Bencic nel torneo Wta di Pechino, riscattando così la precoce eliminazione subita nel torneo di Wuhan. La svizzera stacca il pass per il secondo turno battendo Su-Wei Hsieh in due set, con il punteggio di 7-5 6-2 dopo quasi un’ora e mezza di ...