Voto Austria, incognita alleati di Kurz

Oltre 6 milioni di elettori sono chiamati domani alle elezioni in, in unche vede favorito il partito Popolare dell'ex cancelliere. L'è con chi formerà la coalizione: con i vecchidi estrema destra del Fpoe,travolti dallo scandalo dell'Ibizagate che fece cadere il governo in primavera, o una alleanza con Verdi e liberali del Neos.è stato il ministro degli Esteri e il cancelliere più giovane d'. Ha conquistato la guida dell'Oevp con una sterzata a destra sulla questione migranti.(Di sabato 28 settembre 2019)