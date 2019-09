Volvo - Al volante della B4 Awd Geartronic

Fonte : quattroruote

(Di sabato 28 settembre 2019) Elettrificazione. questa la parola dordine alla, dove è prevista una versione ibrida per ogni modello in gamma, ad eccezioneV40, arrivata alla fine del suo ciclo di vita. Il marchio svedese punta a portare su strada un milione di vetture elettrificate per il 2025. Dopo aver prodotto, per primo nel 2012, un propulsore ibrido plug-in a gasolio montato sulla V60 D6 Twin Engine, il costruttore torna ad abbinare il diesel al motore elettrico con le nuove versioni mild hybrid, identificate dalla lettera B nella sigla dedicata al tipo di motorizzazione. Diventa più fluida con librido leggero. Distinguere la XC60 mild hybrid che sto per guidare dal quella a gasolio è praticamente impossibile, se non per la targhetta B4 presente sul portellone posteriore. La nomenclatura dice che, a spingere questa Suv, c'è un diesel 2.0 litri da 197 cavalli abbinato al motore elettrico, che ...

