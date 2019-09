Vodafone Italia sfida Google e Apple - editoriale

Fonte : eurogamer

(Di sabato 28 settembre 2019) Milano - All'interno della Milan Games Weekha lanciato il suo guanto di. Nonostante possa sembrare un'affermazione sensazionalistica, la divisionena del colosso delle comunicazioni sta facendo da apripista per tutta una serie di servizi pensati per gli amanti dei videogiochi, non importa che siano gamer o semplici amanti di Pow3r o degli esport.Il tutto, ovviamente, gira intorno alla nuova rete 5G, ma i benefici e le proposte presentate oggi possono essere sfruttati anche da tutti coloro che hanno semplicemente una connessione 4G o fibra di. Questo perché il colosso delle telecomunicazioni ha lavorato non solo per garantire la bassa latenza e l'ampia banda dati a coloro che hanno a disposizione device compatibili col 5G, ma ha fatto in modo che questa nuova tecnologia possa migliorare l'esperienza di tutti coloro che si collegano ...

Antoniozuccaro : @VodafoneIT Ormai è passato un anno dal lancio del primo iPhone con teconologia #eSim perché ancora in Italia non è supportata da Vodafone? - tekilazappa : Sto supportando la ricerca sul cancro con l'app DreamLab. Unisciti a me: ti basta scaricare l'app e mettere lo smar… - paolovarsi1 : Polizia, accordo con Vodafone per contrasto cybercrimine: -