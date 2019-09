Visco: misure Bce adeguate, investire

"L'economia è problematica, viviamo tempi difficili dove i prezzi potrebbero scendere e se scendono troppo potremmo andare in deflazione con effetti sui debiti pubblici" elevati. Lo afferma il governatore di Bankitalia. "Aspettiamo il responso dell'arbitrato del Wto sui dazi sui prodotti Ue-dice-è una decisione che ci farebbe molto male". Sullevarate dalla Bce a settembre:"Necessarie ed appropriate per contrastare rischi e debolezza delle prospettive dei prezzi".E: "Agire su spesa privilegiando crescita"(Di sabato 28 settembre 2019)