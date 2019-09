Vinse la causa milionaria | ma si toglie la vita buttandosi nel lago

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Era riuscito a essere risarcito della somma di un milione di euro dal ministero della Giustizia, dopo 8 anni di battaglie legali. La lunga odissea lo ha però indebolito fino a portarlo al suicidio. Come riporta Il Messaggero, la vittima è un uomo di 52 anni, ex agente della polizia penitenziaria dell’Aquila, che è stato trovato morto neldi Campotosto, comune montano aquilano.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, padre di tre figli, non avrebbe sopportato il calvario sanitario e giudiziario dopo aver contratto la legionella nel carcere di Preturo, piccola frazione aquilana. Questo fatto lo avrebbe costretto anche a sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore. La battaglia legale sembrava avergli ridato una certa serenità e invece pochi giorni fa ha deciso di mettere fine alla suaL’uomo è uscito di casa nel primo pomeriggio. Non vedendolo più rientrare, la moglie è ...

Guglielmo_61 : @max_ronchi Anni fa a Qingdao al duty free,in attesa del volo,adocchiai quelli che sembravano essere i Ferrero Roch… - GermanoDottori : @Ruggero_Po I missili nucleari non sono mai costruiti per essere lanciati, ma affinché non te ne lancino addosso. R… - kiminavettelina : RT @makyriva: Ricordo agli amici di #skymotori e a #carlovanzini che #seb5 e la @ScuderiaFerrari nel #canadagp vinse ma a causa di una pen… -