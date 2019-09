Vieni da me | Giovanni Conversano chiede alla fidanzata di sposarlo E lei risponde

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2019) Una proposta di matrimonio in diretta tv che non è andata proprio come sperato. È successo negli studi televisivi dida me, la trasmissione pomeridiana di Rai Uno condotta da Caterina Balivo. Protagonistie la sua compagna da una vita, Giada Pezzaioli. In studio sono soli, uno di fronte all’altra, e in sottofondo c’è una musica da film. “Io voglio sposarti”, dice lui inginocchiandosi. Lei resta allibita, si commuove, si alza, lo bacia, ma non. Poi entra la conduttrice, si leva i tacchi e monta su una delle sedie. “Scusate, ma io non ho sentito la domanda…né la risposta”. Così l’ex tronista di Uomini e donne ripete: “Mi vuoi sposare?“. La modellain modo ambiguo, lasciando di stucco la Balivo e gelando gli ospiti in studio: “Vedremo… Mi hai fatto aspettare nove anni. Cosa ...

