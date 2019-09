VIDEO – Tifosi olandesi cacciano il proprietario del club dallo stadio

VIDEO – Il calcio che ci piace! In Olanda i tifosi compiono un gesto bellissimo : I tifosi del Feyenoord hanno invitato bambini malati di cancro ad assistere alla partita. Quello che succede è meraviglioso I tifosi del Feyenoord hanno invitato allo stadio i bambini malati di cancro ricoverati presso un ospedale di Rotterdam. Quello che è successo dopo ha dello strepitoso. I tifosi della squadra ospite, la Ado Den Haag, sapendo che i ragazzini sarebbero stati sistemati nel settore proprio sotto di loro si sono resi ...

Olanda - il bel gesto dei tifosi per i bambini malati di cancro : pioggia di peluche sugli spalti. E il VIDEO fa il giro del mondo : Durante il match del 15 settembre contro il Feyenoord, i tifosi della squadra olandese dell’Ado Den Haag hanno letteralmente scatenato una pioggia di orsacchiotti di peluche sugli spalti, dove erano seduti i bambini malati di cancro, curati all’ospedale di Rotterdam. Non è la prima volta che accade, dal 2016 infatti la squadra chiede ai tifosi di portare pupazzi per i piccoli dell’ospedale, che vengono poi donati al Sophia ...

Juventus - Ronaldo e quel gesto ai tifosi dell’Atletico Madrid : “imparare - dovete imparare…” [VIDEO] : Il portoghese ha spiegato in maniera alquanto ambigua il gesto rivolto nel finale ai tifosi dell’Atletico Madrid Cristiano Ronaldo e i tifosi dell’Atletico Madrid non si amano affatto, lo conferma l’ennesimo gesto del portoghese verso le tribune del Wanda Metropolitano, compiuto nel finale della gara giocata ieri sera tra i Colchoneros e la Juventus. Fabio Ferrari/LaPresse Nei minuti finali il portoghese si è rivolto ...

Cristiano Ronaldo fa il fenomeno e provoca i tifosi dell’Atletico : “Vi siete spaventati?” [VIDEO] : Partiamo da lontano: Cristiano Ronaldo e l’Atletico Madrid non si amano. E ci mancherebbe, aggiungiamo noi. Anni di gol e successi (soprattutto contro i colchoneros) con la maglia del Real. Ma non basta. Passa alla Juve e segna ancora agli spagnoli, vincendo da solo nel ritorno degli ottavi della scorsa stagione. Al terzo gol, gesto provocatorio nei confronti dei tifosi avversari e in riposta a quello di Simeone una settimana ...

Derby - il Milan carica l’ambiente : il VIDEO che fa sognare i tifosi : Sabato sera andrà in scena il Derby tra Milan e Inter e i rossoneri hanno condiviso un bellissimo video che fa emozionare i tifosi. La società spera di portare entusiasmo e attaccamento alla squadra, l’inizio di campionato forse non è stato brillantissimo ma ora è il momento di stare vicino alla squadra. Questo è il messaggio che arriva dal video pubblicato, un appello a stare uniti e insieme per vincere questo importante big match. ...

Napoli-Liverpool : Due tifosi del Liverpool feriti dal lancio di bottiglie (VIDEO Sì Comunicazione) : Non parte nel migliore dei modi la sfida Champions del Napoli contro il Liverpool. Segnalati infatti alcuni incidenti tra le tifoserie in via Acton. La notizia è stata riportata e documentata con il video allegato da Sì comunicazione: due tifosi dei Reds sono stati feriti alla testa da alcuni napoletani che gli hanno scagliato contro delle bottiglie di vetro. I supportes inglesi hanno riportato delle ferite alla testa e sono stati prontamente ...

Paris Saint-Germain - gol pauroso di Neymar : rovesciata pazzesca per spegnere i fischi dei suoi tifosi [VIDEO] : fischiato per un’intera partita dai propri tifosi, Neymar ha risposto con una splendida rovesciata che ha permesso ai parigini di battere lo Strasburgo Il Paris Saint-Germain ringrazia Neymar Jr, autore di un gol pazzesco che permette ai parigini di battere lo Strasburgo in pieno recupero. La rovesciata che vale i tre punti è davvero da applausi, un gesto tecnico assurdo che descrive tutte le qualità tecniche del brasiliano, che ...

VIDEO – Ischitella - Yunes show : calcio tennis in spiaggia con i tifosi azzurri! : Younes ad Ischitella gioca a calcio tennis con i tifosi napoletani Ieri Amin Younes era a rilassarsi in spiaggia ad Ischitella nella zona di Castel Volturno. L’attaccante azzurro ha trovata in spiaggia alcuni tifosi del Napoli e si è fermato a giocare con loro a calcio tennis. Uno dei tifosi che ha giocato con Amin ha girato un VIDEO ed ha rilanciato la sfida sui social: “Un po’ di calcio tennis con Amin Younes. ...

C’è l’invasione dei tifosi e in campo scoppia il caos : Ibrahimovic è il bersaglio ma resta impassibile. Il VIDEO è virale : Zlatan Ibrahimovic ancora protagonista dall’altra parte dell’Oceano. Durante una partita di campionato, due tifosi sono scesi in campo per avvicinare il campione svedese (probabilmente per un autografo). E mentre i due gli corrono intorno, cercando di fuggire dagli addetti alla sicurezza, Ibra rimane impassibile. Il video è stato pubblicato, in slow motion, dalla sua squadra, i Los Angeles Galaxy, col commento: “What is ...

Inter - i tifosi invitano Conte “Chi non salta bianconero è”. La reazione è sorprendente [VIDEO] : Episodio particolare quello che ha visto protagonista l’allenatore dell’Inter Antonio Conte pochi minuti fa. I tifosi nerazzurri, riuniti in piazza Duomo per la presentazione della terza maglia, hanno intonato il classico coro “Chi non salta bianconero è”, invitando i calciatori presenti e soprattutto Antonio Conte a saltare. L’ex tecnico della Nazionale e, visto il caso, della Juventus ha sorriso e ...

VIDEO – Il difensore del Napoli Maksimovic premia i tifosi serbi vincitori di un concorso prima del match col Portogallo : Maksimovic e Savic premiano i vincitori del concorso indetto dalla Federazione calcistica della serbia Il difensore del Napoli Nikola Maksimovic ed il centrocampista della Lazio Sergei Milincovic Savic hanno premiato i vincitori del concorso indetto della Federazione calcistica della serbia in vista del match di questa sera contro il Portogallo. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Tuttosport – Samp e Liverpool, il San ...

Genoa - grande festa per i 126 anni : squadra e tifosi in piazza [FOTO e VIDEO] : Inizio di stagione molto positivo in casa Genoa, la squadra di Andreazzoli ha pareggiato all’esordio sul difficilissimo campo della Roma, poi davanti al pubblico amico è arrivato il successo contro la Fiorentina, adesso la squadra è al lavoro per preparare l’anticipo in trasferta contro il Cagliari con l’obiettivo di continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Nel frattempo le ultime ore sono state veramente ...

Fiorentina - la gaffe ti costa gli ‘sfottò’ : i tifosi del Liverpool prendono in giro i viola - il motivo [VIDEO] : Una piccola gaffe, passata a tanti inosservata, ha scatenato un mare di ironia e ‘sfottò’. Protagonisti della vicenda la Fiorentina, Duncan e i tifosi del Liverpool. Ricostruiamo. La compagine viola ha acquistato dai reds per 2 milioni di euro, alla fine di questa sessione di mercato, l’attaccante inglese classe 2001 Bobby Duncan. Quest’ultimo, però, non si è lasciato benissimo con i suoi ex tifosi, con il ...

VIDEO – Juventus-Napoli - esultanza provocatoria di Costa diretta ai tifosi azzurri dopo l’autogol di Koulibaly : Juventus-Napoli Douglas Costa provoca i tifosi partenopei Immagine sfuggita alle telecamere, riguarda l’esultanza provocatoria di Costa verso i tifosi azzurri: il bianconero esulta baciando la maglia e guardando i tifosi del Napoli. Nella gara Juventus-Napoli di sabato scorso all’Allianz Stadium, c’è stato un momento che non è stato ripreso dalle telecamere. A seguito dell’autogoal di Koulibaly, al ...