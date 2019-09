Vicenza | rissa fra mamme allo spettacolo di Frozen

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Marco Della Corte Dueprotagoniste di una violentanel corso di uno show dedicato alla principessa Disney, il tristesi è consumato dinanzi ai bambini Botte tranel corso di uno spettacoo di. Laè avvenuta in presenza dei numerosi bambini che si trovavano lì per godersi spensieratamente l'evento dedicato alla principessa dei ghiacci resa famosa dalla Disney. Il fatto è avvenuto all'interno del centro commerciale Le Piramidi di Torri Quartesolo (). In realtà, la vicenda è avvenuta il 5 gennaio 2016, ma è terminata in tribunale solamente venerdì 27 settembre 2019. Come si legge da un articolo pubblicato sul Giornale di, le donne protagoniste sono due vicentine. La sera dell'episodio erano intervenuti i carabinieri all'interno del centro commerciale in provincia di. Quel giorno era in programma lo...