romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 11:30: VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 11… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsMigranti: tra poco ispezione Open Arms, a bordo anche Squadra mobile e Guardia costiera - Affaritaliani.it
Migranti: tra poco ispezione Open Arms, a bordo anche Squadra mobile e Guardia costiera Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 GIN PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA FLAMINIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA LA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 GIN PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA FLAMINIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DA VIA VITORCHIANO AL RACCORDO, IN USCITA DA Roma SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 08.20 GIN PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CRISTOFORO COLOMBO PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE E LA PARALLELA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONE RACCORDO ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DOMENICA 29 SETTEMBRE RITORNA LA “CARDIO RACE” A Roma NELL’AREA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 08.20 GIN PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CRISTOFORO COLOMBO PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE E LA PARALLELA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONE RACCORDO ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DOMENICA 29 SETTEMBRE RITORNA LA “CARDIO RACE” A Roma NELL’AREA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 08.20 GIN PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ REGOLARE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NON CI SONO IMPEDIMENTI ALLA CIRCOLazioNE CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO QUESTO FINE SETTIMANA, SABATO 28 E DOMENICA 29 SETTEMBRE SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 GIN PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLazioNE LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO QUESTO FINE SETTIMANA, SABATO 28 E DOMENICA 29 SETTEMBRE SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO NOTIZIARIO DELLA VIABILITA’ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PROSEGUENDO PIU AVANTI SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA CASILINA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO SOSTENUTO TRA USCITA LA PISANA E USCITA CASILINA DOVE REGISTRIAMO UN INCIDENTE AD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA CASILINA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO TRA USCITA LA PISANA E USCITA CASILINA E SI STA IN CODA PE RUN INCIDENTE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 19 : 15 : VI Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO A TRATTI TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA CASILINA SEMPRE SULLA CASILINA ALTEZZA SAN CESAREO CODE PER UN INCIDENTE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA DOVE REGISTRIAMO ANCHE UN INCIDENTE AD ALTEZZA DIRAMAZIONE Roma SUD; MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO SOSTENUTO TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA PRENESTINA SULLA A24 DIRAMAZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA DOVE REGISTRIAMO ANCHE UN INCIDENTE AD ALTEZZA DIRAMAZIONE Roma SUD; MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO SOSTENUTO TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA PRENESTINA SULLA A24 DIRAMAZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO SOSTENUTO TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA PRENESTINA ANDIAMO SULLA VIA APPIA CODE E RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE E RALLENTAMENTI TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE E RALLENTAMENTI TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA; MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD; CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA PERMANGONO ...