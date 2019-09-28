romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 08:30: VIABILITÀ 28 SETTEMBRE 2019 ORE 08… - LuceverdeRoma : ????????????#Roma, il #29settembre si corre per il cuore con la #CardioRace alle 8:00 da Piazza Gentile da Fabriano.… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsMigranti: tra poco ispezione Open Arms, a bordo anche Squadra mobile e Guardia costiera - Affaritaliani.it
Migranti: tra poco ispezione Open Arms, a bordo anche Squadra mobile e Guardia costiera Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 GIN PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLazioNE LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO QUESTO FINE SETTIMANA, SABATO 28 E DOMENICA 29 SETTEMBRE SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO NOTIZIARIO DELLA VIABILITA’ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PROSEGUENDO PIU AVANTI SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA CASILINA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO SOSTENUTO TRA USCITA LA PISANA E USCITA CASILINA DOVE REGISTRIAMO UN INCIDENTE AD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA CASILINA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO TRA USCITA LA PISANA E USCITA CASILINA E SI STA IN CODA PE RUN INCIDENTE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 19 : 15 : VI Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO A TRATTI TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA CASILINA SEMPRE SULLA CASILINA ALTEZZA SAN CESAREO CODE PER UN INCIDENTE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA DOVE REGISTRIAMO ANCHE UN INCIDENTE AD ALTEZZA DIRAMAZIONE Roma SUD; MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO SOSTENUTO TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA PRENESTINA SULLA A24 DIRAMAZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA DOVE REGISTRIAMO ANCHE UN INCIDENTE AD ALTEZZA DIRAMAZIONE Roma SUD; MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO SOSTENUTO TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA PRENESTINA SULLA A24 DIRAMAZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO SOSTENUTO TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA PRENESTINA ANDIAMO SULLA VIA APPIA CODE E RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE E RALLENTAMENTI TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE E RALLENTAMENTI TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA; MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD; CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA PERMANGONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’ARDEATINA; RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; SI RALLENTA INOLTRE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE VIABILITA’ RIPRISTINATA AD ECCEZIONE DELLE CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’ARDEATINA; RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; SULLA SALARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRADUALE RIPRESA. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E LA A91 Roma-FIUMICINO, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E, AVANTI, TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA; SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’AUTOSTRADA A91 E TRA CASSIA BIS E FLAMINIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E LA A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’AUTOSTRADA A91 E TRA CASSIA BIS E FLAMINIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E LA A24; CODE SULL’INTERO TRATTO ...