Verissimo | Luca Argentero si confessa da Silvia Toffanin | Sì | voglio sposarla

Luca Argentero a Verissimo : le parole d’amore per la fidanzata Cristina : Luca Argentero a Verissimo parla del matrimonio in arrivo con Cristina Marino Luca Argentero è tornato a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 28 settembre. L’attore è stato invitato da Silvia Toffanin per presentare la sua ultima fatica cinematografica, il film dedicato alla vita e alle opere di Leonardo Da Vinci. Ma […] L'articolo Luca Argentero a Verissimo: le parole d’amore per la fidanzata Cristina proviene ...