Varese | furgone in panne travolto da Tir | 2 morti

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Due persone, un uomo di 62 anni e una donna di 65, sono decedute nel corso di un incidente stradale. Le vittime sono state travolte da un Tir all'interno di una galleria della bretella autostradale A26-A8, sita tra Castelletto Ticino, in provincia di Novara, e Sesto Calende (). I due sventurati si trovavano su unfermatosi nel tunnel "Mambrino" a causa di un guasto.Il tragico sinistro si è consumato all'interno della galleria della bretella A26-A8. Il tratto autostradale è allocato tra le province di Novara e. Le vittime sono due coniugi residenti a Samarate,in provincia di Vaerese. I due, al momento dell'incidente, si trovavano su unin. Proprio per questo motivo, avevano deciso di fermarsi all'interno del tunnel Mambrino sulla dimarazione Gallarate-Gattico. Uno schianto improvviso che non ha lasciato scampo a marito e moglie.+++L'incidente ...

MediasetTgcom24 : Varese, furgone in avaria travolto da Tir in galleria A26: due morti #novara - TerlizziGerardo : RT @MediasetTgcom24: Varese, furgone in avaria travolto da Tir in galleria A26: due morti #novara - Notiziedi_it : Varese, furgone in avaria travolto da Tir in galleria A26: due morti – Tgcom24 -