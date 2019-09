Vanno a messa | bevono acqua santa e finiscono tutti all’ospedale

Fonte : baritalianews

(Di sabato 28 settembre 2019) Tantissimi fedeli si sono recati allaper celebrare ll’Epifania ortodossa nella citta’ di Irkutsk , e cioè nel Lontano oriente russo. I fedeli che in tutto erano 200 durante la celebrazione hanno bevuto l’che è stata data loro e che faceva parte del rito ma, subito dopo, hanno iniziato a sentirsi molto male:accusavano fortissimi dolori intestinali e avevano anche la dissenteria. Purtroppo di questi 200 fedeli, 48 erano bambini che sono stati malissimo. L’probabilmente sarà stata presa dal pozzo perché è risaputo che in Russia l‘non è potabile. Infatti,in casa hanno i depuratori. Per i fedeli è stato necessario il ricovero per fermare l’evoluzione del malessere che accumunava. Sarà stata compiuta certamente una leggerezza e nulla di voluto. Forse l’sarà stata presa dal pozzo e data da bere senza che rima fosse ...

