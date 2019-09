Uruguay | lutto nel calcio | muore giocatore 17enne del Boston River per arresto cardiaco

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 28 settembre 2019) Arriva un'altra tragica notizia che riguarda il: dopo le recenti morti di Ricksen (a 43 anni per SLA) e di Maynard (ucciso in una sparatoria ad Amsterdam), arriva un altro decesso, questa volta parliamo di un giovaneche giocava in, nel. Si chiamava Agustin Martinez ed ha subito unin una partita contro il Cerro, valida per la seconda gara del Torneo Clausura di Tercera División. Ilsi è accasciato al suolo e l'arbitro del match, un insegnante di educazione fisica, ha provato a rianimare il giovane senza riuscirci. Decisivi sembrerebbero anche l'inefficiente sistema di sicurezza presente sul rettangolo di gioco, prima di tutto il defibrillatore rotto e soprattutto il ritardo con cui l'ambulanza ha raggiunto il posto ed ha quindi prestato soccorso al. Il dolore del presidente delLe parole del presidente ...