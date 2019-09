Uomini e Donne news | Clarissa Marchese è incinta

Eleonora Rocchini di Uomini e Donne ha avuto un incidente : come sta : Uomini e Donne, Eleonora Rocchini in ospedale dopo un incidente stradale: dove è successo e come sta E’ stato il sito Bitchyf.it a parlarne: Eleonora Rocchini ha avuto un incidente stradale in seguito al quale è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Secondo il sito in questione, l’ex protagonista di Uomini e Donne è rimasta coinvolta nel sinistro assieme ad altre tre persone, con le quali viaggiava a bordo dell’auto in ...

Lo schianto terribile nella notte : Eleonora Rocchini di Uomini e Donne in ospedale : Eleonora Rocchini, Dalila Branzani e altre tre persone erano a bordo dell'auto che si è schiantata appena fuori dal sottopassaggio di Fuorigrotta, quartiere della periferia napoletana... Grave incidente a Fuorigrotta, quartiere periferico di Napoli, nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre. A bordo della vettura viaggiavano personaggi noti alle cronache rosa, soprattutto per gli appassionati di Uomini e Donne. In particolare, ...

Spoiler Uomini e donne : Ida bacia Armando - Gemma in lacrime per Jean Pierre : Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne, il fortunatissimo dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. Nei giorni scorsi è stata registrata una nuova puntata del trono over, la quale si preannuncia anche questa volta ricchissima di colpi di scena imperdibili. Nel dettaglio, infatti, vedremo che ci saranno delle novità che riguarderanno il percorso di Ida Platano ma anche quello di Gemma Galgani, che ...

Uomini e Donne - Andrea Melchiorre querela Valentina Dallari? : Hanno fatto inevitabilmente scalpore, alcune rivelazioni contenute nel libro di Valentina Dallari, intitolato Non mi sono mai piaciuta, riguardanti Andrea Melchiorre, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne scelto dalla dj bolognese al termine del proprio percorso sul trono del programma di Maria De Filippi.Come già sappiamo, nel suo libro, Valentina ha ricordato il periodo di Uomini e Donne, soffermandosi su un episodio capitatole durante ...

Uomini E DONNE/ Armando Incarnato : 'sono innamorato di...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE Trono Over: Armando Incarnato si lascia andare ad una dichiarazione d'amore per la figlia mentre Anna Tedesco...

Ex Tronista di Uomini e Donne Fa Una Rivelazione Shock : “Ha Portato la Droga in Esterna!” : Un’ex Tronista, in concomitanza con l’uscita del suo libro, ha rilasciato delle dichiarazioni scioccanti sulla sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, nello specifico ha dichiarato che durante un’esterna a Uomini e Donne il suo corteggiatore abbia addirittura Portato delle sostanze illegali. Ecco di chi si tratta. Dopo Giulia De Lellis anche un’altra protagonista di Uomini e Donne ha deciso di scrivere un libro ...

Uomini e Donne - già crisi tra Luigi Mastroianni e Irene? : Luigi Mastroianni e Irene Capuano formano veramente una delle coppie più amate tra quelle uscite dal programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ma nonostante i due si siano sempre mostrati innamoratissimi e molto affiatati sembrerebbe al momento che qualcosa stia mettendo il loro rapporto in crisi.Luigi e Irene, infatti, non si sarebbero lasciati ma, come evidenziato da molti followers sembrerebbero in pausa di riflessione. Luigi, che al ...

