Uomini e Donne | grave incidente stradale per Eleonora Rocchini | come sta

Uomini e Donne - Andrea Melchiorre querela Valentina Dallari? : Hanno fatto inevitabilmente scalpore, alcune rivelazioni contenute nel libro di Valentina Dallari, intitolato Non mi sono mai piaciuta, riguardanti Andrea Melchiorre, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne scelto dalla dj bolognese al termine del proprio percorso sul trono del programma di Maria De Filippi.Come già sappiamo, nel suo libro, Valentina ha ricordato il periodo di Uomini e Donne, soffermandosi su un episodio capitatole durante ...

Uomini E DONNE/ Armando Incarnato : 'sono innamorato di...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE Trono Over: Armando Incarnato si lascia andare ad una dichiarazione d'amore per la figlia mentre Anna Tedesco...

Ex Tronista di Uomini e Donne Fa Una Rivelazione Shock : “Ha Portato la Droga in Esterna!” : Un’ex Tronista, in concomitanza con l’uscita del suo libro, ha rilasciato delle dichiarazioni scioccanti sulla sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, nello specifico ha dichiarato che durante un’esterna a Uomini e Donne il suo corteggiatore abbia addirittura Portato delle sostanze illegali. Ecco di chi si tratta. Dopo Giulia De Lellis anche un’altra protagonista di Uomini e Donne ha deciso di scrivere un libro ...

Andrea Melchiorre - ex Uomini e donne - replica alla Dallari : 'Ci penseranno i miei legali' : La risposta di Andrea Melchiorre è arrivata puntualmente, dopo la rivelazioni di Valentina Dallari pubblicate nel suo libro "Non mi sono mai piaciuta", in cui l'ex tronista non solo ha parlato dei suoi problemi alimentari, che in passato l'avevano portata a pesare solo 37 chili, ma ha anche aggiunto dei dettagli sorprendenti sul suo rapporto con l'ex corteggiatore. In particolare, ha raccontato quanto accaduto durante un'esterna a Uomini e ...

Droga a Uomini e Donne - ora parla Andrea Melchiorre. E Valentina Dallari trema : il retroscena : Nel suo primo libro Valentina Dallari ha fatto dichiarazioni molto pesanti sul suo ex Andrea Melchiorre. Il titolo ”Non mi sono mai piaciuta” è un’autobiografia. Un rapporto con il corpo che un tempo non era proprio facile visto che la ragazza ha dovuto affrontare un periodo molto difficile a causa dell’anoressia. Ora, però, Valentina sta bene ed è proprio tramite questo libro, oltre che a raccontare quel terribile momento, vuole ...

Uomini e Donne - già crisi tra Luigi Mastroianni e Irene? : Luigi Mastroianni e Irene Capuano formano veramente una delle coppie più amate tra quelle uscite dal programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ma nonostante i due si siano sempre mostrati innamoratissimi e molto affiatati sembrerebbe al momento che qualcosa stia mettendo il loro rapporto in crisi.Luigi e Irene, infatti, non si sarebbero lasciati ma, come evidenziato da molti followers sembrerebbero in pausa di riflessione. Luigi, che al ...

Luigi Mastroianni e Irene Capuano - ex di Uomini e donne - lontani : solo una piccola crisi : A distanza di qualche giorno dall'annuncio dalla rottura tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez, anche un'altra coppia nata nella scorsa stagione di Uomini e donne sta facendo parlare di sé in merito ad una possibile crisi. Ad essere protagonisti del nuovo gossip sono Luigi Mastroianni e Irene Capuano, insieme da circa sette mesi dopo la scelta avvenuta nella puntata serale del Trono Classico. Da allora i due sono diventati inseparabili, ...

Uomini e Donne news : Luigi e Irene - c’è aria di crisi? Arriva la verità : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Irene Capuano come va avanti la loro storia? C’è aria di crisi? Arriva la verità Luigi Mastroianni e Irene Capuano formano una delle coppie più amate di Uomini e Donne. I due sono sempre apparsi innamoratissimi e super affiatati ma sfortunatamente sembra che le cose siano un po’ cambiate. […] L'articolo Uomini e Donne news: Luigi e Irene, c’è aria di crisi? Arriva la verità proviene da ...

Temptation - Jessica Battistello in lacrime a Uomini e Donne : “Ecco perché è finita con Alessandro” : Una puntata che sembra essere a primo impatto molto interessante quella di oggi a Uomini e Donne. Riprendiamo con il trono classico e con i personaggi di Temptation Island Vip. Dopo l’ingresso di Katia Fanelli e Vittorio, ma anche di Ilaria e Massimo senza dimenticare il confronto di Nunzia e Arcangelo, adesso è la volta di Jessica Battistello e Andrea Filomena che non sono più tornati insieme dopo la separazione. Andrea rivede i video della sua ...

Uomini e donne oggi : la segnalazione su JAVIER : La settimana di programmazione relativa a Uomini e donne si conclude con la puntata dedicata al trono classico. Maria De Filippi fa entrare i quattro tronisti e i loro pretendenti con i quali hanno svolto le relative esterne. Gli argomenti salienti di questa puntata sono essenzialmente tre: il triangolo tra Giulio Raselli, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino; una segnalazione su JAVIER Martinez; e, infine, lo spazio dedicato all’ultima ...

Giovanni Conversano : la proposta di nozze dell’ex Uomini e Donne è tragica. Che imbarazzo per Caterina Balivo : Giovanni Conversano è senza ombra di dubbio uno degli ex tornisti più conosciuti di ”Uomini e Donne”. Da quando la sua ex fidanzata Serena Enardu si trovava vivere l’esperienza a Temptation Island, Conversano è tornato alla ribalta con una serie di dichiarazioni che hanno fatto discutere. Ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo, nella quale ha attaccato ancora una volta la 43enne sarda, la cui storia d’amore con il cantante Pago ...

Uomini e Donne - Andrea dubbioso su Jessica : interviene la De Filippi : Maria De Filippi a Uomini e Donne cerca di far tornare insieme Andrea e Jessica E’ da poco terminata l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione c’è stato il confronto tra Andrea Filomena e Jessica Battistello. Il ragazzo, appena ha messo piede nello studio del dating show, ha rivelato che la sua ex vorrebbe riallacciare i rapporti. Successivamente a fare il suo ingresso è stata ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari e la confessione-choc : "Andrea Melchiorre mi usò per nascondere droga" : Dopo Giulia De Lellis, un altro volto del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, ha deciso di raccontare la propria storia in un libro. L'ex tronista del programma di Canale 5 Valentina Dallari tuttavia, secondo quanto spifferato da Anticipazioni Tv, nella sua fatica letteraria avrebbe fatto

Temptation Island 2019 - Jessica e Andrea : il confronto a Uomini e Donne : Nella puntata di oggi, 27 settembre 2019, in studio sono entrati anche Jessica e Andrea, protagonisti di Temptation Island 2019. I due, al termine dell'esperienza nel programma, hanno deciso di lasciarsi. Ed ecco il loro ingresso in studio, per un confronto successivo a distanza. "Brividi" commenta lui entrando in studio, nel rivedere le immagini. Tra Jessica e il tentatore (che è Alessandro, attuale tronista proprio a Uomini e Donne, ndr) ...