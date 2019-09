Un posto al sole anticipazioni | nuovo ingresso femminile nel cast

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 28 settembre 2019) Ledei prossimi episodi di Unal, sembrano rivelare alcuni dettagli decisamente interessanti sulle prossime trame, che appassioneranno di sicuro i fan. Presto si tornerà a parlare di Aldo Leone e in particolare l'attenzione verrà posta su unvoltocon cui l'avvocato avrà modo di interagire. Lo stesso Luca Capuano ha presentato al pubblico questo personaggio, attraverso il suo profilo Instagram, mostrando in una delle sue stories un breve video del backstage della soap in cui sono presenti l'affascinante avvocato e questa new entry. Una donna misteriosa Purtroppo il breve filmato postato dall'attore non fornisce molte informazioni sull'identità della donna, ma risulta comunque interessante. L'unico dettaglio che è stato rivelato è il suo volto, ma ad oggi non c'è nessuna dichiarazione ufficiale sul nome dell'attrice, né tanto meno ...

