Un nuovo film di Spider-Man nel 2021

Il film di Uncharted ha un nuovo director : A quanto pare il film di Uncharted ha nuovamente un nuovo director, ovvero Travis Knight (responsabile di Bumblebee, Kubo e Two Strings). Dan Trachtenberg (il precedente director del film) è solo l'ultimo di una lunga serie di elementi che hanno per qualche motivo rinunciato al ruolo di director del film di Tom Holland. Alcuni nomi comprendono Shawn Levy (Night at the Museum), Seth Gordon (King of Kong), Neil Burger (Limitless) e David O. ...

Ecco il nuovo film di Ficarra e Picone - “Il primo Natale” è un’esplosione di risate (VIDEO) : E’ pronto il settimo film di Ficarra e Picone. Si preannuncia già come il campione d’incassi del periodo natalizio il nuovo film di Ficarra e Picone. E il titolo la dice già lunga: “Il primo Natale”. Quando esce il nuovo film di Ficarra e Picone? L’ultima “fatica” del duo comico siciliano, tra i più popolari in Italia, arriverà in sala dal 12 dicembre. La pellicola è prodotta daAttilio De Razza, la storia è stata ideata e scritta dagli ...

“Il primo Natale” - il nuovo film di Ficarra e Picone : Si intitola “Il primo Natale”, il nuovo film di Ficarra e Picone, che sarà in sala dal 12 dicembre per Medusa film. Prodotto da Attilio De Razza scritto dagli stessi Salvo Ficarra e Valentino Picone con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, “Il primo Natale”, è il settimo film degli attori e registi palermitani che racconta la storia di Salvo e Valentino, un ladro e un prete, che si ritroveranno a fare un viaggio nel tempo, fino all’Anno ...

Sony e Marvel hanno trovato un accordo per fare insieme un nuovo film di Spider-Man : Sony e Marvel Studios hanno annunciato di aver trovato un accordo per fare insieme un nuovo film di Spider-Man, dopo che a fine agosto le due società avevano detto di aver interrotto la propria collaborazione. Con questo nuovo accordo verrà quindi fatto un

Casting per un programma di Rai 1 con Mara Venier e per un nuovo film di Tony Morgan : Sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di protagonisti di puntata per un programma dal titolo La Porta dei Sogni che andrà in onda su Rai 1. La trasmissione, prodotta da Magnolia, verrà condotta da Mara Venier. Sono inoltre aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di diverse comparse per un film, diretto dal regista Tony Morgan, le cui riprese verranno effettuate a Sanremo....Continua a leggere

Unposted : Chiara Ferragni ha un nuovo tatuaggio sulla mano per celebrare il suo film : Chiara Ferragni ha sfoggiato un nuovo tatuaggio come premio per il successo del suo docu-film "Unposted". Campione di incassi in Italia, il film più visto di sempre nello stivale tricolore, "Unposted" rappresenta l'ennesimo successo personale della influencer cremonese, che ha voluto celebrarlo siglando questo importante traguardo sulla sua pelle. Il tatuaggio di Chiara Ferragni: 'La Chiara che vorrei' Lo ha fatto sul dorso della mano sinistra, ...

Il capo dei Marvel Studios lavorerà a un nuovo film di Star Wars : (foto: Getty Images) L’universo di Star Wars non accenna a voler arreStare la sua espansione. Quando il prossimo dicembre il film L’ascesa di Skywalker di JJ Abrams arriverà nelle sale, infatti, arriverà a conclusione la trilogia prequel che completerà la saga iniziata da George Lucas negli anni Ottanta. Ma ciò non significa che questo mondo narrativo sia concluso: già il prossimo novembre debutterà su Disney+ la serie The ...

In arrivo il nuovo film d'animazione della Disney 'Frozen 2' : al cinema a novembre : Negli scorsi giorni è uscito definitivamente il trailer ufficiale del film d'animazione Frozen 2: Il segreto di Arendelle. Si tratta del proseguimento di una storia iniziata nel 2013, che ha avuto come protagoniste le due sorelle Elsa e Anna, impegnate in una vicenda intrigante e avventurosa nel glaciale sfondo dei fiordi. Il primo film d'animazione, diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, ha tratto ispirazione dalla fiaba intitolata La regina ...

Il nuovo spin off di The Walking Dead lancerà i film con Rick Grimes? : Il nuovo spin off di The Walking Dead avrà presto un nome, ne siamo certi. I produttori della serie e dell'universo lanciato da Rick Grimes e i suoi hanno rivelato che agli inizi di ottobre potrebbe essere finalmente alzato il velo sulla serie in occasione della nuova edizione del Comic Con di New York. In quel momento, però, non solo arriveranno i dettagli sullo spin off e sul famoso incidente aereo che vedremo nel pilot ma anche il possibile ...

Motherless Brooklyn : nuovo trailer del film scritto - diretto - prodotto ed interpretato da Edward Norton : Il nuovo film drammatico acclamato dalla critica di Edward Norton, Motherless Brooklyn – I segreti di una città, sarà il film di apertura della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 17 al 27 ottobre 2019 all’Auditorium Parco della Musica. A seguire, il 18 ottobre, Norton sarà al centro del tradizionale Incontro Ravvicinato con il pubblico, una conversazione sul palco con Antonio Monda, in cui ...

Casting per un nuovo film di Klab4 e per uno shooting fotografico a Milano : Sono attualmente in corso le selezioni per realizzare un nuovo importante film. Sono inoltre tuttora aperte, a cura di Parterre TV, le selezioni di modelle per un interessante shooting fotografico, che verrà poi effettuato a Milano il prossimo 3 ottobre. Un nuovo film Selezioni ancora aperte, ma ormai per pochissimo tempo, per la realizzazione di un nuovo importante film. A tale proposito la richiesta è indirizzata verso un ragazzino di età ...

Frozen 2 - ecco il nuovo trailer del film animato : https://www.youtube.com/watch?v=IP4mNWJoKq4 Le forze della natura si scatenano nel nuovo trailer italiano di Frozen 2: Il segreto di Arendelle. L’atteso seguito del film animato che ha battuto ogni record d’incasso alla sua uscita nel 2013 arriverà fra poche settimane. Ancora poco è stato detto sulla trama, protetta in questi mesi da uno stretto riserbo, ma ora da queste immagini iniziamo a capire qualcosa di più sul nuovo capitolo ...

El Camino - il nuovo teaser del film di Breaking Bad : https://www.youtube.com/watch?v=zDSSAmTcvmI Netflix sta centellinando le immagini per quanto riguarda El Camino, il film che farà da sequel alle vicende raccontante nella serie culto Breaking Bad. Dopo molti mesi di segretezza e una criptica clip di anticipazione, nella notte degli Emmy la piattaforma di streaming ha diffuso un nuovo breve teaser, che però mostra finalmente il protagonista Jesse Pinkman: l’attore Aaron Paul, infatti, ...

Non Odiare il nuovo film con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco - prime foto dal set : Non Odiare: Mauro Mancini debutta sul grande schermo Sta per terminare la seconda settimana di riprese del film “Non Odiare” che segnerà il debutto del regista Mauro Mancini. Nel 2009 fu il ...