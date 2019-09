Un elefante a spasso per le strade di Francavilla Fontana | nel Brindisino FOTO

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 28 settembre 2019) L’animale si sarebbe allontanato da un circo nelle vicinanze, destando curiosità e apprensione tra i cittadini che lo hanno notato. Per fortuna non ci sono state conseguenze

