Un bimbo di 10 anni come esca per derubare gli automobilisti

bimbo di 3 anni mangia yogurt all'asilo e va in choc anafilattico : Un Bimbo di tre anni è finito in shock anafilattico dopo aver mangiato uno yogurt alla mensa dell'asilo. È accaduto in una scuola dell'infanzia di Chieti, lo scorso 23 settembre. Stando a quanto riferisce Il Messaggero,dopo aver consumato la merenda in mensa, il piccolo avrebbe cominciato a stare molto male. Quando i genitori sono andati a recuperarlo, la maestra ha detto loro che il figlio avrebbe vomitato almeno un paio di volte dal pasto. ...

Nascondono la gravidanza - ragazzini di 13 e 16 anni gettano il loro bimbo nel fiume : Hanno tenuto nascosto a tutti la gravidanza frutto del loro amore, al momento del parto poi hanno fatto nascere il loro bimbo in gran segreto e infine lo hanno gettato nelle acque di un fiume. I protagonisti della tragedia che ha sconvolto la comunità di Sant Adrià de Besòs, nei pressi di Barcellona, sono due ragazzi di soli 13 e 16 anni. I due adolescenti sono accusati di aver gettato nel fiume il neonato nato dalla loro relazione, dopo ...

Nascondono a tutti la gravidanza - ragazzini di 13 e 16 anni gettano il loro bimbo nel fiume : La terribile tragedia in Spagna dove i due adolescenti hanno nascosto a tutti la gravidanza facendo nascere il piccolo in una piccola pensione locale. Il 16enne è stato sorpreso a gettare il neonato nel fiume ma ha rivelato che era già morto e che lo voleva seppellire ma quando ha visto che qualcuno lo stava osservando lo ha gettato nel fiume,Continua a leggere

bimbo di 5 anni violentato a scuola dai compagni : “Gli hanno detto ‘sei la nostra prostituta’” : La denuncia della mamma di un bambino di 5 anni arriva dal Sudafrica. Suo figlio sarebbe stato portato in una classe della scuola da un gruppo di compagni poco più grandi di lui e lì sarebbe stato spogliato e violentato. Il racconto della donna: “Preoccupata per lo stato di salute di mio figlio”.Continua a leggere

bimbo rifugiato di 5 anni ucciso da un camion a Lesbo. Era nascosto in una scatola di cartone : Un bambino rifugiato di 5 anni è stato travolto e ucciso da un camion vicino al campo di migranti di Moria sull’isola greca di Lesbo. Secondo una nota della polizia, il bambino, originario dell’Afghanistan, si nascondeva in una scatola vicino alla strada quando il veicolo in manovra lo ha investito. L’autista ha detto alla polizia che non si è reso conto che un bambino si nascondeva nella scatola, adesso è ...

bimbo di 8 anni prende la sorellina di 4 anni - la carica sull’auto del padre e guida fino a Mc Donald’s - aveva imparato da YouTube : Un Bimbo di 8 anni ha messo a rischio la sua vita e quella della sorella di soli 4 anni compiendo un gesto assurdo. Il piccolo si è impossessato dell’auto del padre, mentre i genitori riposavano, ha fatto salite la sorellina di 4 anni e ha guidato fino al Mc Donald’s che si trovava nei pressi di casa. Il Bimbo, prima di agire, ha aspettato che i genitori andassero a dormire, poi è riuscito a entrare in possesso ...

Nuoro - bimbo di 2 anni figlio di vegani ricoverato in ospedale per denutrizione : è grave. «È magrissimo» : Un bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia vegana, è ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro per un avanzato stato di denutrizione. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. La notizia anticipata dal quotidiano l’Unione Sarda è stata confermata all’ANSA dalla dirigenza sanitaria della Assl del capoluogo barbaricino. Il piccolo era arrivato all’ospedale nuorese nei giorni scorsi in gravi ...

bimbo di 2 anni figlio di genitori vegani ricoverato per denutrizione : La notizia anticipata dal quotidiano l'Unione Sarda è stata confermata all'Ansa dalla dirigenza sanitaria della Assl di...

Nuoro - bimbo di due anni ricoverato in ospedale per denutrizione : Un bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia di vegani, è ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro per un avanzato stato di denutrizione. Il piccolo era arrivato in ospedale i giorni scorsi in gravi condizioni: debole e magrissimo. Le sue condizioni, seppur in miglioramento, restano gravi, ma non è in pericolo di vita. Le prime analisi ematologiche, effettuate appena il bambino è arrivato in ospedale, escludono malattie. La ...

Nuoro - bimbo di due anni ricoverato per malnutrizione : i genitori sono vegani : Un bimbo è stato ricoverato all'ospedale di Nuoro per una sospetta malnutrizione. Il piccolo, figlio di una coppia - i genitori sono vegani - è stato portato in pronto soccorso alcuni giorni fa e subito messo in cura. Negativo agli esami per malattie o virus, il bambino è stato ricoverato per malnutrizione. \\Un bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia vegana, è ricoverato all'ospedale San Francesco di Nuoro per un avanzato stato ...

Nuoro - bimbo di 2 anni figlio di vegani ricoverato in ospedale per denutrizione : è grave. «È magrissimo» : Un bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia vegana, è ricoverato all'ospedale San Francesco di Nuoro per un avanzato stato di denutrizione. Le sue condizioni sono gravi ma non...

bimbo di due anni - figlio di una coppia vegana - ricoverato per malnutrizione : Un bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia vegana, è ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro per un avanzato stato di denutrizione. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. La notizia anticipata dal quotidiano l’Unione Sarda è stata confermata all’ANSA dalla dirigenza sanitaria della Assl del capoluogo barbaricino. Il piccolo era arrivato all’ospedale nuorese nei ...

bimbo di 11 anni muore a scuola dopo aver mangiato un biscotto preparato da due compagne - era avvelenato : In Brasile un bambino di 11 anni è morto a scuola dopo aver mangiato un biscotto. Il tragico evento si è verificato in un quartiere alla periferia di Recife. Il Bimbo ha accettato di assaggiare un biscotto preparato da due alunne dell’istituto rispettivamente di 13 e 14 anni. Nel biscotto le ragazzine avevano appositamente iniettato un forte veleno. Le ragazzine, subito intercettate dalle forze del’ordine, hanno ammesso ...

Genitori lo picchiano ogni volta che si comporta male - bimbo di 8 anni si getta dal 9° piano e muore : Terribile tragedia quella avvenuta nel Enerhodar, in Ucraina. Anton si sarebbe gettato volontariamente da una finestra della casa in cui viveva coi Genitori, perché non sopportava più i maltrattamenti che subiva in famiglia. Madre e padre hanno ammesso le percosse “ogni volta che si è comportato male”, ma ora sono spariti.\\Un bambino di otto anni è morto sul colpo dopo essere precipitato dall'appartamento al nono piano di un edificio, dove il ...